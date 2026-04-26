Zelenski Rusijo obtožil jedrskega terorizma

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo ob današnji 40. obletnici nesreče v Černobilu obtožil jedrskega terorizma. Kot je dejal, je Moskva z invazijo na Ukrajino leta 2022 zopet pripeljala svet na rob katastrofe. Na obisku v Ukrajini je bil danes tudi generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

»Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje. Rusijo moramo prisiliti, da preneha z nepremišljenimi napadi,« je na omrežju X ob obletnici danes sporočil Zelenski in izpostavil, da so ruski droni lani obstreljevali zaščitno strukturo v Černobilu.

Današnjih spominskih slovesnosti sta se v Ukrajini med drugim udeležila tudi moldavska predsednica Maia Sandu in generalni direktor IAEA Grossi, ki je kot namen obiska napovedal tudi načrtovanje nadaljnjih ukrepov po oceni IAEA o potrebi za sanacijo zgornjega dela zaščitnega ovoja reaktorja. Kot je dejal, se mora popravilo začeti čim prej.

Grossi je ob tem še poudaril, da bo IAEA še naprej podpirala Ukrajino, pri čemer »ne bo popustila niti za trenutek«. To je njegov 14. obisk Ukrajine od začetka ruske agresije februarja 2022.

Ob 40 letih od katastrofe IAEA po njegovih besedah opozarja na pomen dogodkov ter krepi sedanje dejavnosti v Černobilu in drugih jedrskih elektrarnah za zagotavljanje jedrske varnosti, zaščite ter oskrbe gospodarstva s čisto energijo.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da nesreče v Černobilu ni zakrivila le tehnična napaka, temveč je bila rezultat sistemske tajnosti. Današnjo Rusijo je obtožilo nadaljevanja vzorca zavajanja in uporabe jedrskih tveganj kot sredstva prisile. »Rusija se iz Černobila ni ničesar naučila. Jedrsko nevarnost je spremenila v orožje,« so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočili v izjavi.

Ukrajina ima sicer štiri jedrske jedrske elektrarne, ki so ključne za oskrbo z energijo v državi, ki se zaradi ruskih napadov sooča s pogostimi izpadi elektrike. Med njimi je tudi Zaporožje, ki ga je zasedla Rusija in ne obratuje.