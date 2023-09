Von der Leyen sproža preiskavo subvencij za kitajske električne avtomobile

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu imela govor o stanju Unije. Zdaj nastopajo evropski poslanci. To je bil zadnji govor o stanju v Uniji pred evropskimi volitvami junija prihodnje leto.

V govoru je predstavila glavne dosežke v zadnjem letu in v celotnem dosedanjem mandatu od odziva na ruski napad na Ukrajino do izvajanja zelenega programa.

Poleg tega je predstavila glavne naloge do konca mandata, denimo na področju energetike, širitve, umetne inteligence, odnosov s Kitajsko, industrijske konkurenčnosti. Pozvala je h končanju ključnih zakonodajnih projektov, denimo migracijsko-azilnega pakta

Pri izvajanju zelenega načrta naj bi bilo več dialoga z državljani in industrijo.

Osredotočila se je tudi na širitev, predvsem gre za vprašanje, kaj mora navznoter narediti EU, da se bo sploh lahko širila. »EU ima domačo nalogo,« je na predvečer govora Ursule von der Leyen pojasnjeval visoki uradnik evropske komisije.

Glede svojih prihodnjih načrtov je ostala skrivnostna. Tako še nekaj časa ne bo gotovo, ali bo šla v bitko za še en mandat vodenja EK.

10.45 Ursula von de Leyen je malim in srednjim podjetjem obljubila manj administrativnih bremen. Naslednji mesec bomo pripravili prve zakonodajne predloge, ki bodo podjetjem zmanjšali obveznosti poročanja na evropski ravni za 25 odstotkov.

10:30 V kontekstu prihodnje širitve naj bi tudi preučili vsako področje in ugotovili, kako bi nanje vplivala večja Unija in kako bi jih lahko prilagodili. Razmisliti bi morali o tem, kako bodo delovale institucije – evropski parlament in komisija. Širitev je povezana z evropskim proračunom in zagotavljanjem varnostnih zavez.

10:15 Napovedala je nadaljevanje pomoči Ukrajini. V prihodnjih štirih letih naj bi dobila 50 milijard evrov za naložbe in reforme. Opozorila je, da bi morali postaviti vizijo za uspešno širitev, s katero bo EU na koncu imela več kot 500 milijonov prebivalcev. Širitev naj bi temeljila na dosežkih kandidatk. V letno poročilo o vladavini prava naj bi vključili tudi kandidatke, ki napredujejo najhitreje.

Razprave, naj se EU širi ali poglablja, ne bi smelo biti. »Lahko in moramo narediti oboje,« je prepričana. Tako bi EU dobila geopolitično težo in zmožnost delovanja. Vsak val širitve je po njenih besedah spremljalo politično poglabljanje. Tako naj bi tudi prihodnja širitev sprožila napredek.

Pri širitvi ne bi smeli čakati na reformo EU z dolgotrajnim spreminjanjem pogodb. »Unijo, ki je sposobna za širitev, lahko dosežemo hitreje,« je prepričana Ursula von der Leyen.

9:55 V času prehoda na čiste tehnologije postaja ohranjanje konkurenčnosti ključno vprašanje za EU. Nekdanjega predsednika ECB in italijanskega premiera Maria Draghija je zaprosila, naj pripravi poročilo o prihodnosti evropski konkurenčnosti.

9:30 »Od vetra do jekla, od baterij do električnih vozil, naša ambicija je kristalno jasna: prihodnost čiste tehnološke industrije mora biti v Evropi,« je napovedala. EU je odprta za konkurenco, mora pa biti poštena. Opozorila je, da so globalni trgi preplavljeni s poceni kitajskimi avtomobili. Nizka cena temelji na subvencijah, ki izkrivljajo položaj na trgu. Zato je napovedala preiskavo evropske komisije glede subvencij za avtomobile, ki prihajajo s Kitajske.

9:21 Ursula von der Leyen je prepričana, da je Evropa doživela rojstvo geopolitične Unije – s podporo Ukrajini, postavljanjem proti ruski agresiji, odzivanju na odločno delovanje Kitajske.

9:15 Na začetku govora se je pohvalila, da so izpolnili več kot 90 odstotkov načrtov, napovedanih v političnih smernicah na začetku mandata leta 2019. Zeleni načrt naj bi bil odgovor EU na »klic zgodovine«. Letošnje poletje, najbolj vroče v Evropi doslej, je bilo v njenih očeh novo opozorilo, naprej s požari v Grčiji in Španiji, nekaj tednov pozneje pa še s poplavami.

»Ekstremno vreme je ustvarjalo kaos in gromozansko škodo od Slovenije do Bolgarije in prav po vsej Uniji. Znašli smo se v realnosti vrelega planeta« je dejala.