Von der Leynova tarča kritik zaradi domnevno spornega kadrovanja

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se je znašla pod udarom kritik zaradi domnevno spornega imenovanja Nemca Markusa Pieperja na položaj odposlanca za srednja in mala podjetja. Štirje evropski komisarji so podvomili o transparentnosti izbire, s katero naj bi von der Leynova želela pred evropskimi volitvami ugoditi nemški stranki CDU.

Potem ko je von der Leynova konec januarja imenovala nemškega evroposlanca Markusa Pieperja (EPP) iz vrst nemške Krščansko-demokratske unije (CDU) na nov položaj evropskega odposlanca za srednja in mala podjetja, se v Bruslju krepijo kritike in dvomi o transparentnosti njegovega imenovanja.

Štirje evropski komisarji, med njimi tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v pismu predsednici komisije z dne 27. marca izpostavili »vprašanja o preglednosti in nepristranskosti postopka imenovanja«.

Pismo so poleg Borrella podpisali še evropski komisar za notranji trg Thierry Breton (Renew), komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni (S&D) ter komisar za delo in socialne pravice Nicolas Schmit, ki so ga evropski socialisti (PES) v začetku marca izbrali za svojega vodilnega kandidata na junijskih volitvah v evropski parlament.

Štirje komisarji po pisanju AFP menda sumijo, da je von der Leynova Pieperja imenovala na položaj odposlanca za srednja in mala podjetja v zameno za podporo CDU za njeno ponovno izvolitev na položaj predsednice komisije.

Uradnik EU, ki ni želel biti imenovan, je pri tem za AFP povedal, da sta dve kandidatki prišli do zadnje faze postopka izbire z boljšimi rezultati kot Pieper. Ena od njiju, češka evropska poslanka Martina Dlabajova iz politične skupine Renew, je za medij Politico potrdila, da je pri komisiji vložila uradno pritožbo zaradi postopka.

Borrell, Breton, Gentiloni in Schmit so v pismu pozvali kolegij komisarjev EU, naj »v najkrajšem možnem času razpravlja o odgovoru na te obtožbe«.

»Predsednica je prepričana, da je bilo imenovanje izvedeno v skladu z vsemi ustreznimi postopki,« pa je v odzivu v četrtek dejal tiskovni predstavnik komisije Eric Mamer, medtem ko se von der Leynova po navedbah Politica na pismo štirih komisarjev ni odzvala.

Tudi Pieper se na obtožbe ni odzval, dejal pa je, da se veseli prevzema funkcije. Datum, ko naj bi prevzel vlogo odposlanca za mala in srednja podjetja, sicer še ni bil določen, njegova plača pa naj bi znašala približno 18.400 evrov na mesec.