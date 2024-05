Von der Leyen v Bejrutu napovedala milijardo evrov pomoči za Libanon

Libanon lahko računa na trajno podporo EU, je danes v Bejrutu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala milijardo dolarjev pomoči za državo, ki se že dolgo sooča s hudo gospodarsko krizo. Pomoč bo namenjena krepitvi osnovnih storitev, kot sta izobraževanje in zdravstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Libanon in njegovi prebivalci lahko računajo na trajno podporo EU,« je na skupni tiskovni konferenci z začasnim libanonskim premierjem Nadžibom Mikatijem in ciprskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom povedala von der Leyen.

Ob tem je napovedala milijardo evrov pomoči za Libanon. Ta se namreč že dolgo sooča s hudo gospodarsko in finančno krizo, ki jo le še poglabljajo migrantska kriza, vojna v Gazi ter drugi spopadi v regiji. Svoj delež k temu prispeva tudi politični zastoj v državi, ki jo že več let vodi vlada brez polnih pooblastil.

Po besedah von der Leyen bo pomoč na voljo od letos do leta 2027. Namenjena bo krepitvi osnovnih storitev v državi, kot sta izobraževanje in zdravstvo. EU bo ob tem podpirala tudi libanonske oborožene sile in notranje varnostne organe ter državo spremljala pri izvajanju gospodarskih in finančnih reform, je dodala von der Leyen.

Na temo migracij je predsednica Evropske komisije poudarila zavezanost EU ohranjanju odprtih zakonitih poti v Evropo, a opozorila, da Bruselj računa na sodelovanje držav, kot je Libanon, pri preprečevanju nezakonitih migracij in boju proti tihotapstvu.

Von der Leyen in Hristodulides, čigar država je pod pritiskom zaradi številnih sirskih beguncev, ki na Ciper prihajajo iz Libanona, se bosta danes sestala še s predsednikom libanonskega parlamenta Nabihom Berijem. Slednji je sicer zaveznik proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, katerega oboroženo krilo se na območju ob meji z Izraelom pogosto spopada z izraelsko vojsko.

Ciprski predsednik se je v začetku aprila že mudil na obisku v Libanonu. Vojna v Gazi je skupaj z okrepitvijo spopadov na libanonsko-izraelski meji namreč po oceni Nikozije oslabila prizadevanja Bejruta, da bi učinkovito nadziral svoje teritorialne vode in preprečeval odhode čolnov s prebežniki.

Ciper, ki glede na število prebivalcev sprejme največji delež migrantov v EU, je zato sredi meseca začasno ustavil obravnavo sirskih prošenj za azil.