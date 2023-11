Vozel na ukrajinskih bojiščih lahko preseka le tehnološki čudež

Čeprav je razbesnjena bližnjevzhodna kriza izrinila ukrajinsko vojno iz središča mednarodne pozornosti, se razmere na vzhodu Evrope ne umirjajo. Če je verjeti nekaterim zahodnim medijem, narašča napetost tudi v odnosih med ukrajinskim političnim in vojaškim vrhom.

Kakor so zatrdili v Kijevu, so v zadnjih dnevih doživeli ene od hujših napadov v vsej vojni, ki je včeraj trajala že 618. dan. Ruske sile so v noči na petek na njihovo državo izstrelile 40 brezpilotnih kamikaz, od katerih da so jih 24 sestrelili, preostale pa so naredile precej škode, zlasti v Harkovu, kjer je izbruhnil silen požar. Neodvisni ukrajinski komentatorji ugotavljajo, da so imeli prav tisti, ki so že spomladi govorili, da je strategija Rusije v čakanju, da Ukrajina v protinapadu porabi osnovna sredstva, potem pa začne sama napadati. »To se zdaj dogaja skoraj na vseh frontah razen na hersonski,« so zapisali na novičarskem spletišču Strana, ki je v domovini prepovedano. Tudi ukrajinski viri so poročali o ruskih delnih uspehih severno od Avdijivke, nekateri poročevalci pa so celo posvarili pred nevarnostjo, da bi lahko okupatorji to mesto severno od Donecka kmalu zavzeli.

Da je ukrajinski protinapad izgubil sapo, ne skriva več niti vojaški vrh v Kijevu. V petih mesecih protiofenzive so napredovali le 17 kilometrov, so ugotovili v zadnji številki britanskega tednika Economist, za katero je prvi človek ukrajinske vojske Valerij Zalužni zapisal, da so razmere na fronti podobne časom prve svetovne vojne, saj sta obe strani dosegli enako stopnjo tehnološkega razvoja, s katerim zaznata vsak premik nasprotnika in ga že od daleč uničita. »Preprosto dejstvo je, da mi vidimo vse, kar počne nasprotnik, on pa vidi vse, kar delamo mi. Da bi presekali ta vozel, potrebujemo nekaj novega, nekaj takšnega, kakor je bila kitajska iznajdba smodnika, ki ga še vedno uporabljamo za pobijanje drug drugega,« je povedal ukrajinski general, ki se je v Economistu pojavil tudi kot gostujoči komentator. Zaradi takšnega ravnotežja v visoki tehnologiji so bili po njegovih besedah napačni tako njihovi izračuni kot nauki iz »učbenikov Nata«, ki so napovedovali, da bodo na dan osvojili okoli 30 kilometrov ozemlja in potrebovali le štiri mesece, da se bodo prebili do polotoka Krim. Prav tako je zmotno verjel, je priznal, da bodo uspešna ukrajinska protiofenziva in ogromne žrtve prepričale ruskega predsednika Vladimirja Putina, da te vojne ne more zmagati, in ga prisilile k pogajanjem. »To je bila moja napaka. Rusija je imela najmanj 150.000 mrtvih. V vsaki drugi državi bi toliko žrtev ustavilo vojno,« je dejal 50-letni Zalužni.

Predsednikovi svetovalci odkrito o težavah

Bolj kot po svetu so njegove izjave odmevale v Ukrajini, kjer je ta teden politično javnost razburil zapis v tedniku Time, v katerem so prišli do podobnih ugotovitev. Zapisali so, da ukrajinski vojaški vrh nasprotuje protiofenzivi iz podobnih razlogov, kakor jih je naštel Zalužni, a da predsednik države Volodimir Zelenski njihovih argumentov noče slišati. »Samega sebe zavaja. Nimamo nobenih možnosti. Ne zmagujemo. A poskusite mu to dopovedati,« je ameriškemu poročevalcu potožil neimenovani tesni sodelavec Zelenskega. Zgovoren je že podnaslov članka »Znotraj bitke Volodimirja Zelenskega, da bi se Ukrajina še naprej bojevala«, v katerem anonimni visoki predstavniki oblasti pripovedujejo, da ukrajinska vojska ne napreduje in da nekateri frontni častniki nočejo poslušati ukazov, četudi pridejo iz urada predsednika države. »Hočejo zgolj sedeti v rovih in držati linijo. Na tak način ne moremo zmagati v tej vojni,« je povedal neimenovani predsednikov svetovalec. Prav tako anonimni ukrajinski visoki častnik mu je prek ameriškega tednika odgovoril: »Kje pa je orožje? Kje je artilerija? Kje so novi rekruti?« Nekatere redove ukrajinske vojske namreč bolj pesti premalo vojakov kot pomanjkanje oborožitve, neimenovani predsednikov svetovalec pa je priznal, da ne bi imeli dovolj usposobljenega osebja, če bi ZDA in njene zaveznice Ukrajini res izročile vse orožje, ki so ji ga obljubile.

Ta članek je v Kijevu povzročil veliko razburjenja. Sekretar sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksij Danilov je celo napovedal, da bodo našli in sodno preganjali v njem citirane neimenovane visoke vire, ki o Ukrajini širijo »lažne informacije«. A da vsaj tista, da v državi primanjkuje vojakov, ni iz trte izvita, je sam potrdil v pogovoru za ukrajinsko spletišče Liga.net. To, da morajo domovino braniti vsi, je po njegovih besedah »aksiom«, predstava, da morajo biti v vojski zgolj mladi, je »malce izkrivljena«, saj vojna ne poteka le na okopih na prvi bojni črti, pri ravnanju s sodobnim orožjem pa starost ni pomembna.