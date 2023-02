Vozila vse večja, parkirišča ostajajo enaka

V nadaljevanju preberite:

Osebna vozila so vsako leto višja, daljša in širša. Od 60. let prejšnjega stoletja so podaljšala za več kot pol metra in razširila za 30 centimetrov. Ker pa se parkirišča ne spreminjajo, je parkiranje vse težje, zato se v Nemčiji množijo pozivi k spremembi normativov pri gradnji parkirišč.