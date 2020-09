Voznik Tesle je med vožnjo po avtocesti v avtomobilu spal

Včeraj je kanadska policija vložila ovadbo proti dvajsetletnemu vozniku, ki so ga julija zalotili, ko je med vožnjo po avtocesti v avtomobilu Tesla model S podrl sedež in spal. Spal je tudi njegov sopotnik, poročata The Guardian in nemši Die Welt.



Prometni policisti na avtocesti v bližini kraja Ponoka v kanadski provinci Alberta so bili tistega dne zelo presenečeni, ko so se po prijavi nekega voznika približali prehitro vozečemu Tesli in skozi okna v kabini avtomobila niso videli nikogar. Avtomobil je sam vozil s hitrostjo sto štirideset kilometrov na uro, čeprav je na večini kanadskih avtocest hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Ko so se policisti avtomobilu približali in vključili modre luči, pa je Tesla še pospešil na stopetdeset kilometrov na uro.

Zanašala sta se na »avtopilota«

Pozneje so ugotovili, da sta se tako voznik iz bližnje Britanske Kolumbije kot njegov sopotnik zanesla na teslinega »avtopilota« in med vožnjo mirno spala. Voznik se bo decembra na sodišču moral zagovarjati zaradi očitkov prehitre vožnje in ogrožanja varnosti prometa, takoj po tem, ko so ga ustavili, pa so mu policisti zaradi vožnje v stanju preutrujenosti za štiriindvajset ur odvzeli vozniško dovoljenje.



A to ni osamljen primer zanašanja voznikov na tesline funkcije avtonomne vožnje. Januarja letos so prav tako v Kanadi policisti ustavili voznika, ki si je med vožnjo po avtocesti pri hitrosti sto petintrideset kilometrov na uro z zobno nitko čistil zobe. V ZDA pa se je zaradi zanašanja voznikov na »avtopilota« zgodilo že nekaj usodnih prometnih nesreč.

Odgovornost za varno vožnjo imajo še vedno vozniki

Ob tem je predstavnik kanadske policije Gary Graham opozoril, da funkcije, ki jih proizvajalci sicer oglašujejo in prikazujejo kot avtopilote, še niso sistemi za varno avtonomno vožnjo, ampak zgolj dodatni sistemi za pomoč voznikom in da odgovornost za varno vožnjo imajo še naprej vozniki.



Kot poroča Die Welt, so v Nemčiji pri reklamiranju Teslinih avtomobilov celo prepovedali uporabo izraza avtopilot, ker da je zavajajoč. Tako kot kanadski so namreč tudi nemški pristojni organi prepričani, da to ni pravi sistem za avtonomno vožnjo, ampak le sistem za pomoč voznikom.