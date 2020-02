FOTO: Elmar Schulten/Reuters

V osrednji Nemčiji je voznik z avtomobilom zapeljal v pustno povorko. Kot poroča nemški časnik Der Spiegel, je ranjenih več ljudi. Voznika osebnega vozila znamke Mercedes so oblasti že aretirale in ga zaslišujejo. Ali je šlo pri današnjem dogodku za napad ali nesrečo, še ni znano.Podrobnejših informacij glede števila žrtev ali napadalca tamkajšnja policija še ni posredovala. Po podatkih lokalnega časnika Waldekischen Landeszeitung je voznik v množico zapeljal v bližini supermarketa. Med poškodovanimi naj bi bili tudi otroci, vozilo pa se je ustavilo, ko se je zaletelo v oviro.Po poročanju lokalnega radia Hessische/Niedersächsische Allgemeine​ naj bi bilo huje poškodovanih vsaj deset ljudi. Volkmarsen je sicer majhno mesto z okoli 6800 prebivalci. Do nadaljnjega so v nemški zvezni deželi Hessen prepovedali tudi vse pustne povorke.