Vpletanje v volitve kaže, da ste Slovenci pomembni

Bosna in Hercegovina je država zamujenih priložnosti, toda energije za vojno pri njenih ljudeh ni, meni 62-letni Željko Komšić, ki je že četrti mandat zastopnik hrvaškega naroda v tričlanskem predsedstvu BiH. Vpletanje iz tujine, zlasti iz sosednjih Srbije in Hrvaške, je eden od večjih izzivov za BiH, igranje z daytonsko državno ureditvijo pa bi bilo preveč tvegano, pravi Komšić, ki mu hrvaški narod v BiH odreka legitimnost, ker je bil izvoljen na položaj z odločilno pomočjo Bošnjakov.
Odlikovani borec ve, kaj je vojna in noče verjeti, da smo tako blizu vojne, kot nas marsikdo skuša prepričati. »Kot nekdo, ki je bil v vojni, tega ne privoščim nikomur, niti najhujšemu sovražniku. Ljudje ne vedo, kako je, ko se vojna začne. Človeške žrtve so seveda največja izguba, vendar je problem vojne, da jo je težko ustaviti. In potem se žrtve samo množijo. Ljudje izgubijo zdravje, postanejo invalidi, materialno uničenje je ogromno. Tega res ne želim nikomur.«
