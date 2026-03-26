Vpletanje v volitve kaže, da ste Slovenci pomembni

Bosna in Hercegovina je država zamujenih priložnosti, toda energije za vojno pri njenih ljudeh ni, meni 62-letni Željko Komšić, ki je že četrti mandat zastopnik ­hrvaškega naroda v tričlanskem predsedstvu BiH. Vpletanje iz tujine, zlasti iz sosednjih Srbije in Hrvaške, je eden od večjih izzivov za BiH, igranje z daytonsko­ državno ureditvijo pa bi bilo preveč tvegano, pravi Komšić, ki mu hrvaški narod v BiH odreka­ legitimnost, ker je bil izvoljen na položaj z odločilno pomočjo Bošnjakov.

Odlikovani borec ve, kaj je vojna in noče verjeti, da smo tako blizu vojne, kot nas marsikdo skuša prepričati.­ »Kot nekdo, ki je bil v vojni, tega ne privoščim nikomur, niti najhujšemu sovražniku. Ljudje ne vedo, kako je, ko se vojna začne. Človeške žrtve so seveda največja ­izguba, vendar je problem vojne, da jo je težko ustaviti. In potem se žrtve samo množijo. Ljudje ­izgubijo zdravje, postanejo invalidi, materialno uničenje je ­ogromno. Tega res ne želim nikomur.«