Vpliv kriz na ameriške volitve

Demonstracije po smrti Georgea Floyda. Foto Gonzalo Fuentes Reuters

Priložnost za Bidna?

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden. Foto Carlos Barria Reuters

New York – Ameriški predsednikje videti še posebej nenadarjen za večanje priljubljenosti med krizami. Mnogi so kritizirali že njegov spopad s pandemijo, zdaj pa javno mnenje še bolj deli ukrepanje po ­policijskem uboju temnopoltegaPol leta pred predsedniškimi volit­vami so ZDA še bolj spolitizirane kot sicer, a ker so leta 2016 le redki pričakovali Trumpovo zmago, v neobičajnega politika spremenjen nekdanji nepremičninski magnat računa na ponovno zmago. »Enako kot leta 2016, samo še slabše!« je na twitterju robantil na »lažnive medije«, kot so po njegovem CNN, New York Times in Washington Post. »Žalostno, a bomo prepričljivo zmagali!«Javnomnenjske raziskave ne potrjujejo Trumpovega optimizma, nekaterih njegovih odgovorov na zadnje nemire pa ne kritizirajo le omenjeni mediji. Ko se je sprehodil prek washingtonskega parka Lafayette proti cerkvi z Biblijo v roki, s čimer je hotel pokazati odločnost v spopadu z nasilnim protestom, so debelo gledali tudi številni privrženci. V Beli hiši so zanikali, da so za razgon protestnikov uporabili solzivec, to naj bi bila le dimna ­zavesa.Prve javnomnenjske raziskave po izbruhu nemirov niso dale dobrih ocen Trumpovim odgovorom na najnovejšo krizo, po nekaterih celov istem obdobju vladavine ni imel toliko nasprotnikov. A so zaznali tudi nezadovoljstvo prebivalstva z nasilnimi protesti in ustanova Morning Consult je izmerila močno podporo odločnemu koncu protestov, ki je zdaj najmočnejši Trumpov adut.Veliko anket je pred krizo namenilo več odstotkov prednosti demokratskemu kandidatu, čeprav zaradi osamitve med zdrav­stveno krizo od njega ni bilo slišati veliko ali je z izjavami celo dvigal obrvi. Zadnje dni aktivneje nastopa v javnosti in je v Filadelfiji obsodil policijsko nasilje, sistemski rasizem v ameriški družbi ter »sebičnost in strah« Trumpovega obdobja. Veliko komentatorjev ga je pohvalilo, a še ne vidijo preloma v slogu prevlade senatorjanadleta 2008.Biden še vedno predvsem pridobiva kot Netrump, politik, ki ne zmerja vseh po vrsti. Afriški Američani, ogorčeni zaradi policijskega nasilja in vseh drugih resničnih ali namišljenih krivic ameriške družbe, bi potrebovali več kot to, videti hočejo jasne smernice za gospodarski in družbeni uspeh. Trump računa, da bo vsaj nekatere med njimi pridobil na svojo stran med vračanjem normalnosti in še posebej gospodarske rasti, seveda s predpostavko, da bodo ZDA pred volitvami še videle normalnost.Drugi argument bi lahko bile težave velemest in zveznih držav z demokratskimi voditelji, republikanci pa računajo na preiskave »ruske afere« iz zadnje predvolilne kampanje. Obveščevalne in druge akcije proti Trumpu in njegovim sodelavcem iz obdobja Baracka Obame, ki so prinesle na desetine milijonov dolarjev vredno preiskavo, so se pokazale za neutemeljene. A če sodimo po sedanjih dogodkih, tudi med pre­ostankom Trumpovega mandata ne bodo prevladale običajne ­politične teme.