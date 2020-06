Vplivni tožilec Geoffrey Berman zanikal navedbe o odstopu

Potem ko so z ameriškega pravosodnega ministrstva sporočili, da se poslavlja tožilec, ki preiskuje odvetnika ameriškega predsednika, je Berman sporočil, da s položaja ne namerava odstopiti.Da se Barman, tožilec, zadolžen za južno newyorško okrožje, ki trenutno preiskuje Trumpovega osebnega odvetnikain, med drugim, vodi preiskavo zoper, poslavlja, je včeraj pozno zvečer oznanil ameriški generalni tožilec. Prav tako je sporočili, da bo Bermana na funkciji nadomestil vodja Komisije za vrednostne papirje in borzno menjavo (SEC). 60-letni Berman je komentiral, da je za svoj domnevni odhod izvedel od Barra in da bo funkcijo opravljal, vse dokler senat ne potrdi njegovega naslednika, navaja tiskovna agencija Reuters.Navedbe o odhodu Bermana, ki, kot piše Reuters, od leta 2018 vodi vplivni urad za pregon terorističnih dejanj, finančnega kriminala na Wall Streetu in koruptivnih ravnanj vladnih funkcionarjev, prihajajo neposredno za tem, ko je ameriški predsednik, znan po obračunavanju s političnimi nasprotniki, na zvezno sodišče naslovil zahtevo za preprečitev objave knjige nekdanjega svetovalca za državno varnost Johna Boltona