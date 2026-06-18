Vprašanje za milijardo dolarjev: kaj hoče Kitajska?

Informacijski urad kitajske osrednje vlade, ki se uradno imenuje državni svet, je v sredo objavil belo knjigo o globalnem vladanju, v kateri pojasnjuje »kitajska načela, predloge in akcije«, usmerjene k ustvarjanju nove, multipolarne svetovne ureditve. To je najnovejši dokument, v katerem azijska sila pojasnjuje, kako si predstavlja svetovno ureditev. Čeprav tega nikjer odkrito ne omenja, je jasno, da je to zasnova postameriškega sveta.

Bela knjiga je logično nadaljevanje pobude za globalno vladanje, ki jo je kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping razglasil oktobra lani, pri čemer se je oprl na lastno vizijo izgradnje »skupnosti s skupno prihodnostjo za človeštvo«. Cilj pobude za globalno vladanje je, kot so pojasnili kitajski analitiki, ponuditi kitajsko rešitev za dve najpomembnejši vprašanji tega časa: katero obliko vladanja je treba vzpostaviti in kako bi lahko bilo globalno vladanje bolj pravično in boljše.