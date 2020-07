Vrata hrvaških nočnih klubov so ostala odprta

Hrvaška odprla mejo za volivce

Veliko okužb je še vedno tudi v Severni Makedoniji. FOTO: Robert Atanasovski/Afp

Srbija je zavrnila pomoč iz BiH



Severna Makedonija odprla letališči

Hrvaška je na seznam petnajstih tretjih držav, s katerimi je EU odprla meje, uvrstila tudi BiH. Zagreb zavrača trditve, da je odprl mejo z BiH zaradi volilnih potreb HDZ. Na seznamu sta tudi Črna gora in Srbija, v zadnji so epidemiološke razmere najbolj problematične na Balkanu.Slovenija ni uvrstila Hrvaške na rumeni seznam tudi zato, kot je pojasnil vladni govorec, ker sta se premiera obeh državindogovorila, da bo Hrvaška zaprla nočne klube. Hrvaški notranji ministerje izjavil, da o takih obljubah ne ve nič.Ta možnost je na mizi, če bodo nočni klubi postali žarišča širjenja okužb. To velja tudi za klube na plaži Zrće na otoku Pagu, kjer množične prireditve, kakršne so bile v minulih letih, letos poleti niso mogoče. Na Hrvaškem so danes potrdili še 54 primerov okužbe z novim koronavirusom in eno smrtno žrtev, največ novih primerov je na območju Zagreba ter v osiješko-baranjski in požeško-slavonski županiji.Notranji minister je zavrnil trditve, da je odprtje meje z BiH predvolilna poteza, s katero želijo omogočiti glasovanje na nedeljskih parlamentarnih volitvah hrvaškim državljanom v BiH, ki so tradicionalno volivci HDZ. Božinović je pojasnil, da bodo vstop na Hrvaško dovolili uradnim osebam, kot so pripadniki policije, zdravstvenih služb, civilne zaščite in diplomacije ter tranzitnim potnikom iz BiH in osebam, ki potujejo iz turističnih, poslovnih ali nujnih osebnih razlogov. V BiH so v zadnjem dnevu potrdili 152 novih primerov okužbe, dve osebi sta umrli.V Srbiji po parlamentarnih volitvah vsak dan poročajo o več kot sto novih okužbah. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 276, trije pa so zaradi covida-19 umrli. Skoraj dve tretjini okuženih je v Beogradu, večje žarišče (509 okužb) pa je še vedno v Novem Pazarju. Po rezultatih nacionalne seroepidemiološke študije, ki jo je povzel časnik Blic, je 6,4 odstotka državljanov Srbije postalo imunih na koronavirus.Po oceni premierke, ki je zavrnila ponujeno zdravstveno pomoč iz BiH, so izredne razmere v Novem Pazarju spolitizirane. Navedbe o pomanjkanju opreme in respiratorjev je označila za dezinformacije, ker je splošna bolnišnica glede na število prebivalcev med najbolje opremljenimi v Srbiji. To je potrdil minister za zdravje Zlatibor Lončar, ki je poudaril, da preusmeritev zdravstvenih težav, ki so pod nadzorom, na politični teren ne bo umirila razmer.Veliko okužb je še vedno tudi v Severni Makedoniji, kjer so danes odprli letališči v Skopju in na Ohridu. Potniki bodo morali zaradi pandemije na letališče priti tri ure pred letom, svojci pa jih ne bodo smeli pospremiti. Pri vstopu v letališko stavbo jim bodo izmerili telesno temperaturo, sumljive osebe pa bodo odpeljali v sobo za izolacijo. V državi so danes registrirali 126 novih okužb in štiri smrtne primere.Po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje so v zadnjih 24 urah na Kosovu potrdili 79 novih okužb, največ v Prištini, do zdaj pa je umrlo 51 oseb. V Črni gori so potrdili 28 novih primerov okužb.