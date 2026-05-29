Nekdanji cesarski vrt ob Prepovedanem mestu je danes najbolj varovano politično središče azijske države.

Ko se vzdolž severnega roba Trga nebeškega miru sprehodite mimo čudovitega vhoda v cesarsko palačo, imenovano Prepovedano mesto, pridete do mogočnih rdečih vrat, nad katerimi s starimi kitajskimi pismenkami piše Xinhuamen. To dobesedno pomeni vrata nove Kitajske. Na obeh straneh vrat stojita velika marmornata leva oziroma lev, pod katerega desno šapo je krogla, ki simbolizira vesolje (kajti kitajski cesar je bil kot sin sonca vladar vsega na zemlji in na nebu), in levinja, ki ima pod levo šapo levčka, ki ni samo potomec, temveč tudi simbol kontinuitete civilizacije. Ob sivem zidu na obeh straneh vrat stojita rdeča transparenta s pismenkami, izpisanimi z belo barvo in uokvirjenimi z zlatim robom. Na transparentu desno od vhoda piše: »Naj večno živi veličastna Komunistična partija ...