Močne nevihte so zadele srednji zahod in severovzhod ZDA, spremljata jih močan dež in veter, skupaj z visokim plimovanjem na zahodu države. Prebivalcem je otežila načrtovana potovanja ob zahvalnem dnevu, poroča BBC.

Vzhodni del ZDA je v četrtek zajelo močno neurje z vetrovi do 113 km/h, obilnimi padavinami in obsežnimi poplavami ob obali. Več kot 980.000 gospodinjstev je poročalo o izpadu elektrike, najhujše je bilo v zveznih državah Pensilvanija, Virginija, Maryland in New Jersey.

Guverner New Jerseyja Mikie Sherill je razglasil izredne razmere, saj je več krajev ob obali Jersey Shore prizadelo obsežno poplavljanje. Izredne razmere je razglasila tudi newyorška guvernerka Kathy Hochul, in sicer v New Yorku, na Long Islandu in v okrožju Westchester.

Ob kalifornijski obali so zaradi izjemno visoke plime, ki bi lahko ponekod dosegla 2,4 metra, možne poplave. FOTO: Reuters

Poskušajo obnoviti oskrbo z elektriko

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je sporočil, da si dobavitelji elektrike prizadevajo čim prej obnoviti oskrbo z elektriko. V Virginiji in New Jerseyju pa opozarjajo, da bi lahko odpravljanje posledic trajalo nekaj dni, saj niso mogli zagotoviti varnih pogojev za delo.

V Miamiju so v četrtek beležili zamude v prometu, potem ko je tovorno letalo družbe FedEx prejšnji večer pri pristanku zapeljalo s steze. Posadka v nesreči ni bila poškodovana.

Predsednik Donald Trump je napovedal, da bo razmislil o sprostitvi zveznih sredstev za pomoč prizadetim na vzhodni obali. Hude nevihte pa so prizadele tudi zahodni del države.

Ob kalifornijski obali so zaradi izjemno visoke plime, ki bi lahko ponekod dosegla 2,4 metra, možne poplave. Zaradi visokega plimovanja so odpovedali tudi več vlakov.

Najbolj moker zahvalni dan doslej

Silovito neurje, ki je med zahvalnim dnevom zajelo vzhodno obalo ZDA, je že drugi večji vremenski pojav, povezan z el niñom, v zadnjih dveh mesecih. Meteorologi opozarjajo, da ne morejo izključiti še več ekstremnih vremenskih razmer.

V Washingtonu so na najbolj deževen zahvalni dan doslej narasle plimske vode poplavile vzletno-pristajalne steze letališča Ronald Reagan, poroča Nacionalna služba za napovedovanje voda.

New Jersey, New York, Virginia, Maryland, North Carolina, Florida, California, Oregon, and Washington, as well as parts of Texas and Georgia are experiencing massiving flooding today. Crazy coincidence all these states on both coasts at same time, huh? https://t.co/6BidbQQ04L — Now The End Begins (@NowTheEndBegins) November 26, 2026

V New Yorku so organizatorji tradicionalne zahvalne parade Macy's zaradi slabega vremena prireditev prestavili na soboto.

Ameriško avtomobilsko združenje (AAA) ocenjuje, da bo med sedemdnevnimi prazniki zahvalnega dne od doma odpotovalo vsaj 80 kilometrov kar 81,5 milijona Američanov.