Vreme še vedno ovira promet v Dalmaciji

Čeprav je za osebna vozila promet po cestah proti Dalmaciji in zunaj nje že omogočen, pa med priključkoma Gospić in Maslenica (Rovanjska) še vedno veljajo zimske razmere in je prepovedan promet za tovorna vozila s priklopniki in za vlačilce s polpriklopniki, za preostala vozila pa je obvezna zimska oprema, kaže zadnje poročilo hrvaškega avtokluba.

Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni prevozne ceste iz notranjosti proti Dalmaciji, Reki ali Istri in nasprotno. Za danes še vedno velja rdeče opozorilo za Velebitski kanal in oranžno opozorilo za zahodno obalo Istre.

DHMZ opozarja, da bo močna nevihta lahko povzročala motnje zaradi izruvanih dreves, polomljenih vej in po zraku letečih predmetov. Možne so motnje v prometu in izpad električne energije. »Pričakujte nevihtne razmere in močan veter. Upravljanje plovil v teh razmerah zahteva bogate izkušnje in ustrezno opremljena plovila. Priporočljivo je, da jadralci brez ustreznih izkušenj poiščejo varen pristan. Verjetno veliko katamaranov in trajektov ne bo plulo. Obstaja tudi veliko tveganje za poškodbe obalne infrastrukture. Bodite pozorni na nevarnosti in spremljajte najnovejša vremenska poročila. Občanom svetujemo, da se izogibajo potovanjem in zadrževanju v bližini ogroženih obalnih območij,« piše v sporočilu za javnost DHMZ.