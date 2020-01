Vremenske neprilike v Španiji zahtevale tri življenja 

Plaža Barceloneta (Barcelona). FOTO: Nacho Doce/Reuters

Sneženje, deževje in vetrovi so na vzhodu Španije povzročili številne nevšečnosti. Izpadala je elektrika, zamujali so vlaki, valovanje je bilo silovito. Lokalne oblasti poročajo o najmanj treh mrtvih.Neurje Gloria je najhuje prizadelo območje okoli mesta Valencija in Balearskih otokov. V občini Gandia v bližini Valencije je umrla 54-letna brezdomka, ki je ponoči menda zmrznila. V vasi Pedro Bernardo so včeraj našli 63-letnika, ki je verjetno podlegel poškodbam glave, nanj je padla opeka. Na severu Španije je umrl moški, ki ga je med nameščanjem snežnih verig zadel voznik tovornjaka.Visoko valovanje so po poročanju španskega El Paísa zabeležili predvsem v Kataloniji in Valenciji, pa na Balearskih otokih. V Valenciji so zabeležili val, visok osem metrov in pol (za doslej najvišjega v tem obdobju leta je veljal val v višini 6,45 metrov); na otoku Dragomera (Balearski otoki, blizu Ibize) pa val, visok slabih osem metrov. Pred valovi, visokimi do osem metrov, svarijo tudi v katalonskih mestih Barcelona, Tarragona in Girona. Zaradi obilnega deževja so ponekod na Majorki reke in potoki prestopili bregove.Zaradi neurja so morali zapreti številne ceste in pristanišča, med drugim tudi letališče v mestu Alicante, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V istoimenski provinci Alicante je začasno brez elektrike ostalo 20.000 gospodinjstev. V okolici Valencije pa je danes ostalo zaprtih več deset šol. Po napovedih vremenoslovcev naj bi neurje trajalo do srede.