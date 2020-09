FOTO:Vrenje v mestih slaba popotnica za volitve

New York – ZDA so v 19. stoletju že doživele državljansko vojno, ki je zahtevala sto tisoče življenj. Se lahko politično nasprotovanje sprevrže v spopade tudi po letošnjih predsedniških volitvah? Sodobni ameriški sovražniki nimajo svojih vojsk, zato pa jim ne manjka zasebnega orožja, poleg tega so prepričani, da bi bila zmaga druge strani katastrofa.Petkova javnomnenjska raziskava agencije Rasmussen Reports je pokazala 52-odstotno strinjanje z delom republikanskega predsednika Donalda Trumpa, in čeprav raziskava konservativne televizije Fox News v pomembnih zveznih državah, kot sta Pensilvanija in Nevada, daje prednost ...