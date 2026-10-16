Za Ukrajino prihodnje leto dodatnih 70 milijard evrov

Energetska draginja, težave v trgovini s Kitajsko, ruska agresija na Ukrajino, Trumpova politika, migracije in prihodnji evropski proračun so najpomembnejše teme vrha EU. Dvodnevni vrh se po številnih razpravah ni končal z veliko sklepi o najbolj kočljivih temah.

Voditelji so evropski komisiji naložili, naj predlaga, kako bi lahko rešili vprašanje dodatnih finančnih potreb Ukrajine v prihodnjem letu. Premier Janez Janša je glede dodatnega financiranja Ukrajine v višini 70 milijard opozoril, da je tehnična odločitev že sprejeta.