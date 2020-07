Vrh EU danes o svežnju ukrepov za okrevanje

7.05 Vročanje odločb o karanteni le čez dan



Opolnoči je začel veljati spremenjen odlok, ki ga je sprejela vlada na torkovi večerni dopisni seji. Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vročanje odločb na omenjenih točkah bo mogoče med 6. in 22. uro, le na Obrežju bo vročanje zagotovljeno ves čas. Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.



Spremembe odloka tudi jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem, to je države na rdečem seznamu. Kot dokazila po odloku štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo. Odlok pri tem natančneje ne navaja, kaj se šteje kot drugo primerno dokazilo.

Spremenjen odlok še določa, da osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19. STA



7.00 Voditelji EU pripravljajo sveženj ukrepov za obnovo po pandemiji



Voditelji osrednjih institucij EU bodo danes v Bruslju poskušali utreti pot do hitrega dogovora o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Pobudnica, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na srečanje povabila nemško kanclerko Angelo Merkel ter predsednika Evropskega sveta in Evropskega parlamenta Davida Sassolija. Sveženj za obnovo Evrope po pandemiji vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1100 milijard evrov in načrt za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov, od katerih naj bi šlo 500 milijard za nepovratna sredstva, 250 milijard pa za posojila. STA