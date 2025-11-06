Vrh EU-Latinska Amerika v Santa Marti pred popolnim polomom

V nadaljevanju preberite:

V kolumbijskem zgodovinskem in arhitektonskem biseru Santa Marta se bodo v nedeljo četrtič srečali Evropejci in Latinskoameričani, Evropska unija in Celac.

Po predlanskem plodnem tretjem srečanju v Bruslju so pričakovali korak naprej, tudi zato, ker je latinskoameriško združenje Celac sodelovanje juga ameriške celine brez ZDA, torej držav, ki na obalah južnih Karibov zbirajo ladje in letala. Zdi se, da bo Santa Marta velik polom, komaj kdo od državnikov se je odločil odpotovati v Kolumbijo.

V Latinski Ameriki se že zbira vrh svetovne politike, v Belému v brazilskem delu Amazonije se te dni voditelji držav in vlad pred podnebno konferenco Cop30 pogovarjajo o prihodnosti sveta, o uresničevanju sklepov pariške podnebne konference.

Evropska unija in latinskoameriški Celac sta očitno prav na Belém vezala srečanje, pa so se organizatorji več kot očitno hudo ušteli. Morda je vse skupaj z izborom kraja srečanja zakuhal kolumbijski predsednik Gustavo Petro, morda gre za globlje vzroke, za ozadje, ki kaže, da takšno sodelovanje dveh celin nima prave prihodnosti.