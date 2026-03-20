    Vrh EU pozval h krepitvi odpornosti članic pred tujim vmešavanjem

    Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve.
    Premier Robert Golob je kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. FOTO: John Thys/Afp
    Premier Robert Golob je kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. FOTO: John Thys/Afp
    20. 3. 2026 | 06:56
    20. 3. 2026 | 07:58
    Evropski svet je po domnevnem tujem vmešavanju v parlamentarne volitve v Sloveniji države članice EU in Evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti pred tujim vmešavanjem in poskusi spodkopavanja demokracije.

    Golob proti Janši: grafi, veleizdaja in grožnja z drugo republiko

    »Evropski svet države članice in Evropsko komisijo poziva, naj ob podpori visoke zunanjepolitične predstavnice okrepijo odpornost pred hibridnimi aktivnostmi, predvsem pred tujim manipuliranjem z informacijami in vmešavanjem ter poskusi spodkopavanja demokracije, upoštevajoč vmešavanje tujih zasebnih akterjev v demokratične volilne procese v državah članicah,« so v sklepih, sprejetih v četrtek, zapisali voditelji držav članic unije.

    K temu so pozvali, potem ko naj bi prišlo do vmešavanja zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo. Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen.

    Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

    Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je namreč v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

    Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen. FOTO: Wiktor Dabkowski Zuma via Reuters
    Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen. FOTO: Wiktor Dabkowski Zuma via Reuters

    Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

    Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji«, je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Postni mesec ramazan

    Mufti: Ne smemo dovoliti, da se v nas ugnezdijo zloba, zavist in sovraštvo

    Opozoril je, da živimo v 21. stoletju. A namesto da postajamo bolj človeški in odgovornejši, mi kot svet, kot civilizacija drvimo v prepad.
    20. 3. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Milano-Sanremo

    Veliko presenečenje, Primož Roglič bo vendarle na štartu prvega spomenika sezone

    Izkušeni slovenski kolesar je spet presenetil javnost – nastopil bo na klasiki Milano-Sanremo. Na štartu štirje Slovenci. Žan Eržen odlično v Franciji.
    Matic Rupnik 20. 3. 2026 | 07:43
    Preberite več
