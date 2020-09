Vrh EU preložen na 1. in 2. oktober

Vrh EU je preložen na 1. in 2. oktober, predsednik evropskega sveta Charles Michel pa je v karanteni zaradi okužbe varnostnika s covidom-19. Michel je bil z varnostnikom v tesnem stiku, sam je bil sicer negativen, a skladno z belgijskimi pravili mora v karanteno.



Glavne teme vrha bodo gospodarske (krepitev enotnega trga, ambicioznejša industrijska politika, hitrejša digitalna preobrazba) kot tudi zunanjepolitične, predvsem odnosi s Turčijo in Kitajsko. Pregledali naj bi tudi položaj glede pandemije covid-19.



Glede Turčije v ospredju predvsem napeti odnosi v vzhodnem Sredozemlju. Države članice sicer izražajo polno solidarnost s Ciprom in Grčijo glede turškega iskanja nafte in plina. Voditelji se najbrž ne bodo mogli ogniti katero od drugih žgočih tem, denimo novim zapletom v pogajanjih o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.