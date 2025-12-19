EU bo Ukrajino financirala s posojilom, ne z zamrznjenim ruskim premoženjem

Voditelji EU so se ponoči odločili za načrt B za financiranje Ukrajine v prihodnjih dveh letih s posojilom v višini 90 milijard evrov. Temeljilo bo na zadolževanju EU na kapitalskih trgih, pokritem z evropskim proračunom.

Nasprotovanja uporabi zadržanih ruskih sredstev za tako imenovano reparacijsko posojilo je bilo preveč. Ruska sredstva bodo kljub temu ostala zamrznjena do konca vojne in plačila škode, povzročene Ukrajini.

Na podlagi okrepljenega sodelovanja skupin držav članic, ki je predvideno v pogodbah EU, uporaba sredstev proračuna EU kot poroštva ne bo vplivala na finančne obveznosti Češke, Madžarske in Slovaške. Vse tri države nasprotujejo takšnemu financiranju Ukrajine.

Posojilo bo Ukrajina odplačala, ko prejme reparacije. Do takrat bodo ruska sredstva v EU ostala zadržana.

Belgijski premier Bart De Wever je bil glavni nasprotnik reparacijskega posojila. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Pri posojilu bodo imeli pred očmi krepitev evropske in ukrajinske obrambne industrije. Ukrajina naj bi zagotavljala vladavino prava, vključno z bojem proti korupciji. Upoštevane bodo tudi posebnosti varnostne in obrambne politike nekaterih držav članic.

Kljub temu bodo nadaljevali delo na predlogu tako imenovanega reparacijskega posojila na podlagi uporabe ruskih sredstev. Unija si pridržuje pravico do uporabe zadržanih ruskih sredstev za plačilo tega posojila.