Vrh EU v senci geopolitike

V nadaljevanju preberite:

Na dvodnevnem vrhu EU, ki se bo začel danes dopoldne, ni pričakovati večjih pretresov in zapletov, zaznamoval pa ga bo vse težji geopolitični položaj. To je še posebno očitno po vrhu Kitajske in Rusije v Moskvi. Viri pri EU so napovedali pozorno spremljanje posledic tega srečanja.

Marčevski vrh je tradicionalno namenjen gospodarskim temam. Čeprav se je pred izbruhom krize veliko razpravljalo o globlji reformi trga z električno energijo, so, vsaj na kratki rok, predvideni le kozmetični popravki. Tako kot zmeraj od začetka vojne 24. februarja lani bo tema vrha tudi Ukrajina. Po videopovezavi bo voditelje nagovoril predsednik Volodimir Zelenski.