»Skrajni čas je, da se skupina sedmih držav (G7) prebudi iz iluzije­ voditelja,« so zapisali v uvodniku­ partijskega glasila Global Times, objavljenem pred začetkom vrhunskega srečanja te skupine v Évian-les-Bainsu. »Vrhunsko srečanje je že pred začetkom po­vzročilo poplavo polemik in kritik, ki razkrivajo globoka neskladja in nesporen padec tega zahodnega bloka,« je navedeno v uvodniku.

Opozorili so, da se države, ki so zbrane v tem klubu, ki je nekdaj veljal za elitnega, ne zavedajo svoje »kognitivne popačenosti in funkcionalnega razkroja« kot nasprotjema pospešenemu trendu, ki vodi v multipolarnost.