Vrh koalicije voljnih v podporo Ukrajini; v Parizu tudi premier Janša

V Parizu danes poteka srečanje voditeljev držav in vlad koalicije voljnih v podporo Ukrajini, ki se ga bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Udeležilo naj bi se ga najmanj 25 predsednikov držav in vlad ter voditelji EU in Nata, med njimi tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Srečanje je sklical francoski predsednik Emmanuel Macron.

Cilj srečanja je okrepiti prizadevanja za prekinitev ognja v Ukrajini in oživiti mirovna pogajanja. Macron je v Ankari dejal, da bo vrh ukrajinskih zaveznikov izkoristil za predstavitev novih obrambnih pobud in skupnih vojaških vaj. Srečanje je predstavil tudi kot nadaljnji dokaz, da Evropa prevzema večjo odgovornost za lastno varnost, navaja Reuters.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes pred srečanjem dejal, da je to koalicija vojnih hujskačev. V Kremlju pa so sodelujoče države obtožili, da si prizadevajo za nadaljevanje vojne, navaja AFP.

Zvečer se bo predsednik vlade s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil slavnostne večerje ob francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje. V torek pa si bosta na Elizejskih poljanah ogledala tradicionalno vojaško parado.