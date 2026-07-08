Danska premierka na vrhu Nata: Grenlandija ni naprodaj

Grenlandija ni naprodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze Nato v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torek ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA.

»Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj,« je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Mette Frederiksen in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v imenu ameriške nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če arktičnega otoka, ki je bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi to po njegovi oceni lahko storili Kitajska ali Rusija.

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Samo Grenlandija lahko odloča o svoji prihodnosti

V zadnjih mesecih so se sicer težnje ameriškega predsednika po Grenlandiji nekoliko umirile. Tako grenlandske kot danske oblasti medtem vseskozi poudarjajo, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.

Janša v Ankari. FOTO: Ismail Kaplan/AFP

Voditelji članic zveze Nato, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljnji podpori Ukrajini.

Potem ko so se v torek zvečer zbrali na večerji v predsedniški palači, kjer jih je gostil turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, se bodo danes voditelji med drugim posvetili razpravam o izpolnjevanju zavez z lanskega vrha v Haagu o zvišanju proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe.

Medtem ko naj bi nekatere države ta cilj dosegle že letos, Slovenija kot edina za temeljne obrambne potrebe ne bo namenila niti dveh odstotkov BDP, kažejo v torek objavljene ocene zavezništva.

Voditelji članic Nata bodo poleg tega razpravljali o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, potem ko so v torek predstavniki držav in podjetij naznanili nove obrambne projekte v vrednosti več deset milijard dolarjev.

Med temami vrha, ki se ga je v torek udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je še nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Za letos naj bi članice Nata Kijevu zagotovile vojaško pomoč v višini 70 milijard evrov, na podobni ravni pa naj bi jo ohranile tudi v prihodnjem letu.

V luči napetosti med obema stranema Atlantika, ki glede na Trumpove torkove izjave ne popuščajo, pa bodo razpravljali tudi o večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti.