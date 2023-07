Vrh v Vilni: Prihodnost Ukrajine je v Natu

»Ukrajina bo postala članica Nata,« je sklep zaveznic na vrhu v Vilni povzel generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg. Toda konkretne zaveze, kdaj bi lahko postala članica, ni. Po Stoltenbergovih bo povabljena v članstvo, ko se bodo zaveznice strinjale in ko bodo izpolnjeni pogoji.

Takšno sporočilo najbrž ne bo zadovoljilo predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, ki je od Nato pričakoval bolj konkretne in časovno opredeljive zaveze. Po besedah Stoltenberga je sporočilo Nata Kijevu močno, enotno in pozitivno. Prvič je v deklaraciji Nata o Ukrajini omenjeno vabilo. Predvidena so tudi dvostranska varnostna jamstva vodilnih držav Zahoda, ki bodo veljala v času po končani vojni do vstopa v Nato.

Enostavnejše vstopanje

Za Ukrajino je predviden večletni program pomoči, ki bo omogočil njen prehod od sovjetske dobe k Natovim standardom. Tako bo njena vojska postala interoperabilna z vojskami držav Nata. Ukrajini pri vstopanju ne bo treba v akcijski načrt za članstvo, ki je nekakšen program reform in izpolnjevanja pogojev. Tako bo vstopanje Ukrajine potekalo enostopenjsko.

Med pogoji za članstvo so tudi področja, kot je boj proti korupciji. Dokler poteka vojna, Ukrajina že tako ne more biti povabljena v Nato. Ustanovljen je bil tudi svet Nato-Ukrajina, v katerem se bosta strani poglabljali sodelovanje in se srečevali »kot enaki«.

Natove zaveznice so se tudi strinjale, da bodo izdatki za obrambo znašali vsaj dva odstotka BDP.