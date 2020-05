Vrhovno sodišče o usodi vlade narodne enotnosti

Izraelsko vrhovno sodišče je danes začelo dvodnevno zaslišanje, po katerem bo sprejelo odločitev, ali sme premier, ki je obtožen korupcije, oblikovati novo vlado. Predvidoma jutri bo obravnavalo tudi vprašanje zakonitosti dogovora o oblikovanju vlade narodne enotnosti, ki sta ga sklenila Netanjahu in njegov politični tekmec, trenutni predsednik knesetaNetanjahu se z obtožbami o koruptivnem ravnanju sooča že dalj časa; obtožujejo ga podkupovanja, poneverb, zlorabe zaupanja in trgovanja s političnim vplivom v zameno za pozitivno poročanje v medijih. Sojenje bi se moralo pričeti marca, a je bilo zaradi epidemije prestavljeno na 24. maj.Netanjahu (stranka Likud) in Ganc (Modro-belo zavezništvo) sta dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti podpisala pred dvema tednoma po tem, ko so se izraelski volilni upravičenci od aprila 2019 trikrat podali na volitve, nazadnje marca letos. Gre za triletni koalicijski dogovor, ki predvideva, da bo Netanjahu vladi predsedoval 18 mesecev (do oktobra 2021), nato pa bo na čelo vlade za 18 mesecev stopil Ganc. Dogovoru nasprotuje več deležnikov, med drugim opozicijske stranke.Če bi vrhovno sodišče pritrdilo kateri od pritožb, bi to lahko privedlo do novih predčasnih volitev.