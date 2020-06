Vrhovno sodišče proti nekaterim oviram za prekinitve nosečnosti

New York – Ameriško vrhovno sodišče je stroge omejitve za pravico do prekinitve nosečnosti v Louisiani razglasilo za protiustavne.



Zakon iz leta 2014 je izvajanje splavov dovoljeval le zdravnikom z dovoljenjem za delo v bolnišnicah v radiju tridesetih milj od pristojnih klinik, kar bi po navedbah tožnikov pripeljalo do enega samega zdravnika za okrog deset tisoč splavov, kolikor jih v tej ameriški zvezni državi opravijo vsako leto. Po navedbah tiskovne agencije Reuters bi svoja vrata morali zapreti dve od treh klinik, kjer je v Louisiani možno prekiniti nosečnost.



Da je omenjeno določilo neustavno, je menilo pet vrhovnih sodnikov. Štirim liberalno usmerjenim se je pri glasovanju pridružil konservativni predsednik ameriškega vrhovnega sodišča John Roberts.



Vrhovno sodišče je že leta 2016 razveljavilo podobno teksaško zakonodajo.