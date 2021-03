Vrhovno sodišče razveljavilo obsodbe Lule da Silve

Brazilsko vrhovno sodišče je danes razveljavilo vse štiri obsodbe nekdanjega brazilskega predsednika zaradi obtožb korupcije in jih vrnilo na začetek. Odločitev sodišča jeLuli da Silvi, ustanovitelju brazilske Delavske stranke, omogočila, da bo lahko znova kandidiral za predsednika države na volitvah prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Vrhovni sodnikje razveljavil vse štiri obsodbe proti še vedno priljubljenem politiku, saj da sodišče, ki ga obsodilo, ni imelo pristojnosti. Zadeva se sedaj seli na zvezno sodišče v Brasilii. 75-letni Lula da Silva pa je zdaj formalno nedolžen in se lahko znova poteguje za položaj predsednika, če ga zvezno sodišče ne bo vmes znova spoznalo za krivega.Nekdanjega 73-letnega levičarskega predsednika Brazilije so obsodili zaradi pranja denarja in korupcije. V povezavi z afero Pralnica so ga julija 2017 obsodili na 12 let zapora . Leta 2019 pa so ga obsodili še na 12 let in 11 mesecev zapora zaradi korupcije in sprejemanja podkupnin. Lula da Silva vse obtožbe zavrača in trdi, da je bil proces politično motiviran.Brazilski predsednik je bil med letoma 2003 in 2010. Položaj je zapustil na vrhuncu priljubljenosti in s priznanjem mednarodne skupnosti zaradi uspešnega boja proti revščini v državi. V njegovo podporo je po državi pogosto protestiralo tisoče privržencev po vsej državi.