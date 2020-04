Vrnitev čez Evropo domov na Balkan je pravi podvig

Velikonočni prazniki in z njimi marsikje povezane šolske počitnice, ki vsako leto s seboj prinesejo tudi »selitev« narodov iz Evrope na Balkan, bodo zaradi epidemije covida-19 minili v povsem drugačnem vzdušju.Vse države so svoje državljane pozvale, naj ob praznikih ne prihajajo domov. Pa tega niti ne bi mogli, saj meja brez upravičenega razloga ni mogoče prestopiti, v domači državi pa jih čaka od 14 do 28 dni karantene. Enako velja tudi za Slovence. Priti te dni iz Nemčije v Slovenijo, Bosno, Srbijo ali še naprej vse do Turčije je zdaj pravi podvig, za številne misija nemogoče. Nemčije v SlovenijoMarija Petek, ...