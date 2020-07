Vrnitev k malim vprašanjem podaljšuje iskanje kompromisa

Prvo srečanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premiera Avdullaha Hotija v živo v Bruslju še ne pomeni, da se je Evropa po več kot četrt stoletja prebudila iz kome. Ključno vprašanje ostaja, kaj bi bil Beograd pripravljen sprejeti v zameno za priznanje kosovske neodvisnosti.Politika EU in ZDA do Balkana je bila doslej praviloma nenačelna, konfuzna, licemerna in neučinkovita. To velja tudi za njen odnos do srbsko-albanskega vprašanja in Kosova, ki je eden najbolj nestabilnih koščkov stare celine. Bruslju in Washingtonu je zaradi antagonizmov velikih igralcev ustrezalo ohranjanje zamrznjenega konflikta in ...