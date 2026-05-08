Del poslancev s pobudo za Evropo, ki bi lahko delovala neodvisno od ZDA

Hitro sprejetje obrambnega omnibusa z zakonodajnimi poenostavitvami, vzpostavitev skupnega trga za evropsko obrambno industrijo in oblikovanje evropske obrambne unije v okviru Nata. To so trije glavni elementi pobude skupine evropskih poslancev iz več političnih skupin, ki voditelje držav članic pozivajo, naj se končno resno lotijo obrambnih vprašanj.
»V zadnjih letih je 'diplomacija' med EU in ZDA pomenila pridobivanje časa s popuščanjem (appeasement). Toda po letu ameriškega pritiska na Ukrajino, enostranskih carin, vmešavanja v naše volitve in groženj z aneksijo Grenlandije je jasno, da je ta strategija spodletela,« so prepričani podpisniki pobude.
