Del poslancev s pobudo za Evropo, ki bi lahko delovala neodvisno od ZDA

Hitro sprejetje obrambnega­ omnibusa z zakonodajnimi poenostavitvami, vzpostavitev skupnega trga za evropsko obrambno industrijo in oblikovanje evropske obrambne unije v okviru Nata. To so trije­ glavni elementi pobude skupine evropskih poslancev iz več političnih skupin, ki voditelje­ držav članic pozivajo, naj se končno resno lotijo obrambnih vprašanj.

»V zadnjih letih je 'diplomacija' med EU in ZDA pomenila pridobivanje časa s popuščanjem (appeasement). Toda po letu ameriškega pritiska na Ukrajino, enostranskih carin, vmešavanja v naše volitve in groženj z aneksijo Grenlandije je jasno, da je ta strategija spodletela,« so prepričani podpisniki pobude.