Vrnitev na tovarniške nastavitve, za etnične okope

Pričakovati je bilo, da bo v Republiki Srbski vladajoča stranka SNSD Milorada Dodika zmagala, da bo zmagala tako prepričljivo, pa niso pričakovali niti najbolj drzni napovedovalci. Med zmagovalce nedeljskih volitev so analitiki uvrstili tudi med bosanskimi Hrvati najbolj priljubljeno HDZ BiH in bošnjaško SDA.

Bosna in Hercegovina se vrača na »tovarniške nastavitve«, po katerih volivci iz treh konstitutivnih narodov dosledno podpirajo nosilce etnonacionalističnih delitev.

Nedeljske volitve v Bosni in Hercegovini so najbolj zaznamovale rekordno nizka volilna udeležba, tehnološka podpora, ki močno zmanjša možnost manipulacij v volilnem procesu, ter zmaga etnonacionalističnih političnih sil, ki to revno balkansko državo vodijo večji del povojnega časa.

Obsojeni nekdanji predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik je kmalu po koncu nedeljskih splošnih volitev v Bosni in Hercegovini razglasil zmago svoje SNSD na vseh ravneh oblasti v Republiki Srbski.

Kandidatka SNSD Željka Cvijanović je bila vnovič izvoljena za predstavnico Srbov v tričlanskem predsedstvu BiH, dosedanji premier entitete Savo Minić je bil prepričljivo izvoljen za predsednika entitete, stranka je tudi najbolj uspešna na parlamentarnih volitvah.

Dodik se je v prvih nastopih po volitvah v svojem slogu pohvalil, da so njegovi kandidati »premlatili vse«, zahvalil se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ruskemu Vladimirju Putinu in nedavno odstopljenemu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik navkljub obsodbi in prepovedi poliitičnega udejstvovanja v predvolilni kampanji ni deloval iz sence, temu ustrezno je pod žarometi tudi proslavljal uspeh svoje stranke. (Photo by AFP) Foto - Afp

Meja med Srbi v Srbiji in v BiH je vse manj vidna

Dodik, ki nenehno promovira zamisel o srbskem svetu s ponavljanjem izjave »Republika Srbska za vedno, BiH pa dokler mora biti«, po kateri Srbi v BiH in Srbiji sodijo pod isto okrilje, je zabrisanost meja med narodoma v sosednjih državah ponovno poudaril tudi s pesmijo Lepe Brene, ki jo je zapel na zmagovalni večer. Pesem, v kateri refren govori o štirih letih bolečin in žalosti, je nedavno, pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra, zapel tekmecem tudi Aleksandar Vučić.

Dodiku vliva optimizem tudi dejstvo, da so se njegovi koalicijski partnerji dobro odrezali, čeprav so pričakovali, da bodo komaj prestopili parlamentarni prag.

»Tega ni mogoče razložiti drugače kot tako, da so obveščevalno-varnostne službe, konkretno mislim na srbsko Bio, na terenu odpravile odlično delo, glede tega se je nesmiselno sprenevedati,« je povedala Tanja Topić, politična analitičarka iz Banjaluke.

Njen sarajevski kolega Faruk Borić se je strinjal z oceno, da so bile državne strukture Srbije pred volitvami v BiH zelo dejavne na različnih ravneh s ciljem vplivanja na volilni izid. Spomnil je, da Dodik že dolgo ni več Vučićev najljubši partner in da bi si v Beogradu bolj želeli kakega drugega voditelja bosanskih Srbov, ki bi bil med bosanskimi Srbi manj priljubljen in bolj vodljiv.

Glasovalo je komaj 41,25 odstotka volilnih upravičencev, najmanj doslej. Srbska SNSD, hrvaška HDZ BiH in bošnjaška SDA so zmagovalke. Srbe in Hrvate bosta v predsedstvu BiH predstavljali ženski.

Tehnologija ne more odpraviti vseh nepravilnosti

Velika novost zadnjih volitev v BiH je bila digitalna tehnologija skeniranja glasovnic in identifikacija volivcev. Borić je opozoril, da manj glasov za dosedanjo opozicijo marsikje logično vodi k sklepu, da množičnih goljufij in manipulacij niso uporabljale zgolj velike stranke, ampak so to počeli vsi, ki so imeli priložnost.

Tanja Topić je pojasnila, da je vladajoča struktura v Republiki Srbski zmagala še pred volilnim dnem, saj so ogromno proračunskih sredstev v nasprotju z zakonom razdelili med različne skupine ljudi.

»Tu je še velikanska množica ljudi, zaposlenih v javnem sektorju, ki so bili neposredno vpreženi v volilno kampanjo. Vsak pripelje toliko in toliko volivcev in si ne more privoščiti glasovati drugače, kot jim je naročeno,« je povedala.

Borić je pojasnil, kako je tudi na podjetnike lahko vplivati. »Če imate denimo pekarno, vam obljubim, da boste dobili posel s šolo na vašem območju v zameno za določeno število glasov. Če tega ne boste storili, bo ta posel dobil vaš tekmec,« je mehanizem volilnih manipulacij, ki so neobčutljive za digitalizacijo, opisal Borić.

Sogovornika sta se strinjala, da je bila tehnološka novost na teh volitvah odlična naložba, ker je prispevala k povečanemu zaupanju v volilni proces in s tem k večji legitimnosti rezultatov.

Darijana Filipović je postala nova članica tričlanskega predsedstva Bosne in Hercegovine, uspeh kandidatke HDZ napoveduje težke čase za zagovornike unitarne BiH. Foto Amel Emric Reuters

ZDA iz nacionalistov delajo ustrežljive partnerje

Konsenz analitikov je, da so bile poleg SNSD kot »absolutnih zmagovalcev« te volitve uspešne še za največjo bošnjaško stranka SDA in tradicionalno vodilno hrvaško stranko HDZ BiH.

Slednja je v tričlansko predsedstvo prispevala Darijano Filipović. Edini moški v predsedstvu, predstavnik bošnjaške strani Denis Bećirović, kot socialdemokrat ni predstavnik SDA, bo pa moral slediti politikam SDA in mu z ženskama, ki nasprotujeta unitarni BiH, ne bo lahko.

Vodenje države se v celoti vrača v roke etnonacionalistov, strank, ki imajo usodo države v svojih rokah večino povojnega časa.

Čeprav se zdi, da je kakršenkoli dogovor med tremi nacionalističnimi strankami nemogoč, vplivni energetski strokovnjak in nekdaj visok bošnjaški politik Edhem Bičakčić verjame, da se bo mogoče z Dodikom na državni ravni marsikaj dogovoriti.

»Z njim imam samo dobre izkušnje. Ko bo dojel, da je dogovor tudi v korist Srbov, in ko mu bodo to pojasnili še Američani, ki imajo pri nas velike kapitalske interese, se bo dalo dogovoriti,« je napovedal Bičakčić.

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