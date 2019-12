Vrnitev taboriščnikov iz Sirije povzroča vihar v BiH

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić se je ostro odzval na sklep predsedstva o vrnitvi 24 državljanov BiH iz Sirije in Iraka. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Sklep tričlanskega predsedstva BiH, da sprejme svoje državljane, ki so se v zadnjih letih v Siriji pridružili teroristični skupini ISIS in so po padcu tako imenovane Islamske države ostali zajeti v taborih v Siriji in Iraku, je minister za varnost BiHocenil kot prenagljenega in tveganega za varnost države.Predvidoma v soboto bo v BiH prispela skupina osmih žensk in 16 mladoletnih otrok, državljanov BiH, ki po padcu samooklicane Islamske države živijo v težkih razmerah v taboriščih v Siriji in Iraku. V Sirijo je iz BiH v zadnjih sedmih letih odšlo najmanj 200 moških in nekaj manj žensk in otrok, ki so se pridružili Isisu.Predsedstvo BiH, ki danes pride na obisk v Slovenijo, je soglasno sprejelo sklep, s katerim trem pristojnim ministrstvom, državnim agencijam in drugim institucijam nalaga, da poskrbijo za zavarovanje interesov državljanov BiH, zajetih v taboriščih na območju, ki ga je nekoč nadziral Isis.Minister za varnost BiH Dragan Mektić je opozoril, da predsedstvo pri svoji odločitvi ni spoštovalo predvidenih postopkov in da z odločitvijo ni seznanilo varnostnih agencij. Sklep, sprejet mimo varnostnih organov, se Mektiću zdi šokanten.Spomnil je, da o skupini, ki naj bi prišla v državo, ne vedo tako rekoč ničesar. Čeprav so postopki za vračanje državljanov z bojišč v Siriji jasno določeni, vključno z biometričnim preverjanjem identitete, ti postopki še niso zagnani, tik pred zdajci nihče niti ne ve, kam bodo te ljudi naselili in kako bodo z njimi ravnali.Preverjanje, ali in koliko je sprejeta družina radikalizirana, terja čas in to je težko opraviti, ko ti ljudje že vstopajo v državo, svari Mektić. Pri tem je treba preveriti še, ali je otroke treba prepustiti v oskrbo socialnim službam ali so ti ljudje morda okuženi, kje zanje urediti karanteno in podobno, je opozoril Mektić in poudaril, da je predsedstvo s svojim prenagljenim sklepom državo po nepotrebnem pahnilo v nedopustno varnostno tveganje.