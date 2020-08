Vrnitev v šole: eni z masko, drugi brez

Frankfurt – Nemški šolarji, ki se od začetka avgusta vračajo­ v ­šolske klopi, morajo upoštevati preventivne ukrepe, povezane­ s covidom-19. V Severnem Porenju - Vestfaliji so pod kandidatom za kanclerja krščanskih­ demokratov (CDU) Arminom ­Laschetom uvedli obvezno nošenje zaščitne maske v razredih, v preostalih deželah le na hodnikih­ in ob prihodu v šolo, ali pa še tega ne.V tednih pred začetkom šolskega leta se je vnela razprava o tem, kako naj bi letos potekal pouk. ­Zdravstvo je opozorilo, da tudi otroci prenašajo virus, a da pouk mora potekati. S tem so se strinjale tudi oblasti. Toda enotnega ­pogleda na ...