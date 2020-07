Vrnitev za pogajalsko mizo

V avstrijski prestolnici te dni po kakem desetletju premora dokaj neopaženo potekajo prvi tehtni pogovori o »strateški stabilnosti« med glavnima nasprotnicama nove hladne vojne. Čeprav Rusija in ZDA v zadnjem času nista nikoli na pogajanja poslali tako številčnih in visokih delegacij, nihče zares ne pričakuje, da bo štiridnevno srečanje, ki se zaključuje jutri, obrodilo kakršne koli resne sadove.Najbrž je najboljši komentar dogajanja že v ponedeljek, ko so se srečanja šele začela, podal ruski veleposlanik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju Mihail Uljanov, ki je prej na zunanjem ministrstvu vodil oddelek za varnost in ...