Vroče dogajanje v regiji spreminja ameriške prioritete

V nadaljevanju preberite:

Vojne so nepredvidljive, toda po napovedih bo ameriški predsednik Joe Biden danes v Izraelu potrjeval solidarnost z najtesnejšim bližnjevzhodnim zaveznikom, ki so ga 7. oktobra napadli teroristi palestinskega Hamasa. Njegova naloga ne bo lahka, saj je pomembna le vojaška ali diplomatska prevlada judovske ­države nad sovražniki, zaradi morilske eksplozije v bolnišnici v Gazi pa so že odpovedali načrtovano srečanje z jordanskim kraljem Abdulahom II.,egiptovskim voditeljem Abdelom Fatahom al Sisijem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom v Jordaniji. Demonstranti v številnih bližnjevzhodnih državah napadajo ameriška veleposlaništva.