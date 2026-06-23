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    Svet

    Vročina: v Britaniji bi lahko padel junijski rekord, v Franciji umrla otroka

    V Franciji po smrtnih primerih veljajo rdeča opozorila, Britanci pa ob temperaturah do 40 stopinj pričakujejo motnje v prometu in infrastrukturi.
    London. FOTO: Brook Mitchell/AFP
    Galerija
    London. FOTO: Brook Mitchell/AFP
    R. I.
    23. 6. 2026 | 11:11
    23. 6. 2026 | 11:19
    6:27
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    Evropa je v primežu hudega vročinskega vala, zaradi katerega so številne države sprejele različne ukrepe: od prepovedi športnih in drugih dogodkov, pa do zapiranja šol v Franciji ter prepovedi prodaje alkohola na javnih prireditvah. Temperature rastejo, v Združenem kraljestvu napovedujejo, kot poroča britanski Guardian, da bi lahko padel nov dolgoletni temperaturni junijski rekord. V Franciji so po smrtnih primerih zaradi vročine za več kot polovico države izdali rdeče opozorilo.

    V delih Anglije in Walesa vremenoslovci napovedujejo od 38 do 40 stopinj Celzija. Britanska meteorološka služba Met Office je zato izdala redko rdeče vremensko opozorilo za območje od Londona do Swansea ter od Somerseta do Birminghama. Opozorilo pomeni možnost resnih posledic za zdravje, promet, oskrbo z energijo, vodo in druge ključne storitve, navaja Guardian.

    FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    FOTO: Abdul Saboor/Reuters

    Se bodo temperature povzpele nad rekord?

    V Združenem kraljestvu bi lahko padel junijski temperaturni rekord. Ta znaša 35,6 stopinje Celzija; prvič so ga izmerili 29. junija 1957 na Camden Squaru v Londonu, nato pa izenačili 28. junija 1976 v Southamptonu. Najvišja temperatura letos je bila doslej 35,1 stopinje Celzija, izmerjena 26. maja v londonskem Kew Gardensu, kar je bil tudi najvišji maj od začetka primerljivih meritev leta 1884.

    Najvišja temperatura, kadarkoli izmerjena v Združenem kraljestvu, ostaja 40,3 stopinje Celzija. Izmerjena je bila 19. julija 2022 v Coningsbyju v Lincolnshiru, ko je britanska temperatura prvič presegla prag 40 stopinj.

    Letošnji vročinski val v Združenem kraljestvu primerjajo z znamenitim poletjem 1976. Takrat so 15 dni zapored nekje v državi izmerili najmanj 32,2 stopinje Celzija, londonski Heathrow pa je imel 16 zaporednih dni s temperaturami nad 30 stopinj. BBC ob tem navaja, da bi bile lahko tokratne temperature še višje, dodatno težavo pa predstavlja večja vlažnost.

    Vročinski val je posledica tako imenovane blokade omega, vremenskega vzorca, pri katerem se nad območjem zadrži izboklina vročega zraka, ob straneh pa ostaja hladnejši zrak. Po pojasnilih podnebnih znanstvenikov tak vzorec nad zahodno Evropo vleče topel zrak iz severne Afrike in se premika zelo počasi, zato ni vetra, ki bi omilil vročino.

    Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe vročinske valove krepijo in podaljšujejo. Nova študija, objavljena v reviji Nature Climate Change, kaže, da je bilo v sedemdesetih letih vsaj enemu dnevu skrajnega vročinskega stresa izpostavljenih 16 odstotkov svetovnega prebivalstva, danes pa 22 odstotkov. To pomeni približno dodatno milijardo ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim ravnem vročine, navaja Guardian.

    Tropske noči

    Vročino spremljajo zelo tople noči in visoka vlažnost, kar ljudem otežuje okrevanje čez noč. V Gosportu v Hampshiru so čez noč izmerili 20,4 stopinje Celzija, tropsko noč, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj, pa so zabeležili še v več drugih krajih.

    Po poročanju BBC bi se lahko rosišče povzpelo do 22 stopinj Celzija, precej višje kot med rekordnim vročinskim valom julija 2022. Ker znoj v vlažnem zraku izhlapeva počasneje, se telo težje ohlaja, zato se lahko vročina občuti še bolj obremenjujoče, kot kažejo same temperature.

    FOTO: Julien De Rosa/AFP
    FOTO: Julien De Rosa/AFP

    Posledice ekstremnega vremena so že vidne. V Londonu so nevihte po vročini povzročile hudourniške poplave, gasilci pa so ponoči prejeli približno 400 klicev, tudi zaradi požarov, ki naj bi jih povzročili udari strel. V zadnjih 24 urah so v Združenem kraljestvu zabeležili več kot 29.000 udarov strel, največ nad Somersetom.

    Vročina povzroča tudi motnje v prometu in infrastrukturi. BBC poroča, da je Network Rail potnikom svetoval, naj na območjih z opozorili v sredo in četrtek potujejo le, če je nujno, saj se lahko pri ekstremni vročini ukrivijo tirnice, signalna oprema odpove, električni vodi pa povesijo. V Walesu so zaradi temperaturne občutljivosti za pešce in kolesarje zaprli tudi zgodovinski most Old Wye Bridge v Chepstowu.

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    Več smrti zaradi vročine, umrla sta tudi dva otroka

    V Franciji je rdeče opozorilo izdano za več kot polovico departmajev, kar zadeva približno 39 milijonov ljudi. Po navedbah Guardiana je zaradi vročine umrlo najmanj 18 oziroma 19 ljudi, med njimi dva otroka, ki so ju našli nezavestna v avtomobilu. Zaradi vročine je zaprtih več kot 1350 šol, francoski premier Sébastien Lecornu pa je sklical krizni sestanek.

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    Rdeča opozorila so izdali tudi v Italiji. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je za torek opozorilo razglasilo za 15 mest, med njimi Rim in Milano, v sredo pa naj bi se število povečalo na 16. Ob najvišji stopnji opozorila prebivalcem svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih, jedo lažjo hrano in se hladijo z vodo.

    BBC še poroča, da Italija zaradi vročine znova uvaja izredne zaščitne ukrepe za delavce. Podjetja, ki zaradi nevarnih temperatur ustavijo ali zmanjšajo delo, lahko dostopajo do državne podpore za čakanje na delo, s čimer naj bi zaščitili predvsem delavce na prostem, med njimi kmetijske in gradbene delavce.

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    vročinski valpodnebne spremembevročinaEvropaZdruženo kraljestvoFrancija

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