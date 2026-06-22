Zaradi vročine zapirajo šole, odpovedujejo dogodke, prepovedujejo alkohol

Evropo je zajel izrazit vročinski val, ki ga po poročanju Deutsche Welle povzročata pritok vročega zraka iz Sahare in močan sistem visokega zračnega tlaka nad zahodno in srednjo Evropo. Nastala je tako imenovana vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in omogoča nadaljnje naraščanje temperatur.

Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko temperature v več državah približale zgodovinskim rekordom. V francoskem Bordeauxu so že izmerili 40 stopinj Celzija, v Franciji pa je za velik del države, vključno s Parizom, razglašeno rdeče opozorilo, poroča BBC.

Oblasti v več evropskih državah zato sprejemajo ukrepe za zaščito prebivalcev, razbremenitev zdravstvenih služb, preprečevanje požarov in zaščito ključne infrastrukture.

V Franciji zaprte šole, omejen alkohol in okrepljena pripravljenost na požare

Najobsežnejše ukrepe so za zdaj sprejeli v Franciji. Po poročanju BBC bo zaradi vročine zaprtih skoraj 850 šol, dodatnih 1500 pa bo pouk končalo predčasno. Oblasti so med tradicionalnim festivalom Fête de la Musique prepovedale uživanje alkohola na javnih površinah na območjih z rdečim opozorilom, da bi zmanjšale pritisk na urgentne in zdravstvene službe.

CBS News ob sklicevanju na AP poroča, da je Francija v pripravljenost postavila tudi službe za ukrepanje ob požarih v naravi in vojaške sile. Oblasti so okrepile nadzor nad vodnimi viri, pomembnimi za delovanje francoskih jedrskih elektrarn, saj lahko vročina ogrozi tudi energetsko infrastrukturo.

V Parizu so pri Eifflovem stolpu in drugih večjih prizoriščih postavili pršilne postaje za hlajenje obiskovalcev, mestni parki in vrtovi pa ostajajo odprti tudi ponoči. Louvre je zaradi vremenskih razmer odpovedal brezplačni koncert pod znamenito stekleno piramido.

Vročina povzroča tudi motnje v železniškem prometu. Deutsche Welle poroča, da je francoski železniški operater SNCF odpovedal 71 medkrajevnih vlakov, ker visoke temperature ogrožajo električne vode in lahko povzročijo raztezanje tirov. Ranljivim potnikom so priporočili, naj potovanja po možnosti odložijo.

Francoski premier Sébastien Lecornu je po poročanju CBS News sklical novo krizno srečanje vlade zaradi vročine in ministrom naročil pripravo dolgoročnejših ukrepov za prilagajanje države vročinskim valovom, tudi z uporabo klimatskih naprav, kjer bo to potrebno.

Strasbourg FOTO: Romeo Boetzle/AFP

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič, ponekod drugod v Evropi temperature še bistveno bolj odstopajo od povprečja kot pri nas. Predvsem na Iberskem polotoku.

V Nemčiji poleg vročine grozijo tudi močne nevihte

V Nemčiji meteorologi po poročanju Deutsche Welle napovedujejo temperature do 37 stopinj Celzija, sredi tedna pa tudi do 39 stopinj. Poleg vročine državi grozijo še močne nevihte z obilnim dežjem.

CBS News poroča, da so v številnih delih Nemčije temperature presegle 35 stopinj Celzija. Ob vročini pristojni opozarjajo tudi na nevarnost kopanja v rekah in jezerih. Po poročilih iz Nemčije so med koncem tedna obravnavali več smrti in izginotij med kopanjem, med drugim pogrešajo tri osebe po kopanju v Renu, kjer so tokovi posebej nevarni.

Nemška reševalna organizacija DLRG prebivalce opozarja, naj ne podcenjujejo nevarnosti naravnih kopališč, zlasti rek, jezer in kanalov.

Strasbourg FOTO: Romeo Boetzle/AFP

V Italiji rdeča opozorila, z ventilatorji hladijo tudi živino

V Italiji so oblasti po poročanju Deutsche Welle in CBS News izdale rdeča opozorila za osem mest, med njimi Bologno, Firence, Milano in Torino. Temperature se ponekod približujejo 40 stopinjam Celzija.

V Rimu se prebivalci in turisti hladijo pri mestnih fontanah, na kmetijah pri Milanu pa z ventilatorji in pršilniki hladijo tudi živino.

Barcelona FOTO: Nacho Doce/Reuters

Zaradi vročine odpovedujejo dogodke

V Španiji so v več regijah razglasili rdeča in oranžna opozorila. Na večjem delu Iberskega polotoka in na Mallorci pričakujejo temperature okoli 39 do 40 stopinj Celzija. CBS News dodaja, da so v Baskiji odpovedali nekatere športne in kulturne dogodke na prostem.

V Madridu so zaradi vročine odpovedali javni ogled tekme španske nogometne reprezentance proti Savdski Arabiji na svetovnem prvenstvu.

Palma de Mallorca, Španija FOTO: Jaime Reina/AFP

Soseščina Slovenije v primežu vročinskega vala Več sosednjih in bližnjih držav se še naprej sooča z vročinskim valom. V Avstriji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini se bodo temperature danes gibale okoli 35 stopinj, v Italiji pa bi se v prihodnjih dneh lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Visoke temperature vztrajajo tudi v Avstriji, kjer bodo danes dosegle okoli 35 stopinj Celzija. Popoldne bi medtem večji del države lahko zajele še obilne padavine. Na Hrvaškem se bodo temperature danes gibale med 30 in 35 stopinj Celzija. Zaradi možnosti močnejših neurij v popoldanskem času je državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdal opozorila za Slavonijo, zagrebško regijo, Istro in Kvarner, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Splitsko-dalmatinsko županijo je že v nedeljo prizadelo neurje, ki je povzročilo štiri požare, in sicer v bližini Vrgorca, v Tugarah, v Klisu in v bližini Trilja. Enega od požarov so pogasili, gasilci pa ob tem poudarjajo, da ogenj ne ogroža ljudi ali objektov, navaja hrvaški portal N1. V Srbiji se bodo medtem danes temperature povzpele do 33 stopinj, v Bosni in Hercegovini pa do 38 stopinj Celzija. V vzhodnem, severovzhodnem in osrednjem delu BiH so možni tudi močnejši nalivi, navaja portal N1 BiH. STA

Opozorilo tudi za Veliko Britanijo

Britanska meteorološka služba je za južno Anglijo in dele Walesa izdala opozorilo zaradi ekstremne vročine. Temperature bi lahko v ponedeljek in torek presegle 35 stopinj Celzija, kar bi bilo blizu junijskemu temperaturnemu rekordu iz leta 1976.