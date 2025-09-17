Nobeno evropsko mesto ni imuno na smrti zaradi ekstremne vročine

Vsako leto smo priča bolj vročim poletjem, vročinski valovi so postali stalnica. Ob njih se opozarja na primerno vedenje: od izogibanje vročine v najbolj vročih delih dneva, pa to pitja dovolj tekočine, pri čemer so še posebej ranljive nekatere skupine, denimo starejši ali bolniki. Globalno segrevanje, ki ga povzroča človek, je odgovorno za dve od treh smrti zaradi vročine v Evropi med letošnjim izjemno vročim poletjem, kaže zgodnja analiza smrtnosti v 854 večjih mestih, ki jo povzema Guardian.

Kot navajajo, so epidemiologi in znanstveniki, ki se ukvarjajo s podnebje, so 16.500 od skupaj 24.400 smrti zaradi vročine, zabeleženih med junijem in avgustom, pripisali dodatni vročini, ki jo povzročajo toplogredni plini.

Hitra analiza, ki temelji na uveljavljenih metodah, a še ni bila recenzirana, je pokazala, da je podnebna kriza mesta v povprečju ogrela za 2,2 stopinje Celzija, kar je močno povečalo število umrlih zaradi nevarno visokih temperatur.

»Vzročna povezava med izgorevanjem fosilnih goriv, naraščanjem vročine in smrtnostjo je nesporna,« je dejala Friederike Otto, podnebna znanstvenica na Imperial College London in soavtorica poročila. »Če v zadnjih desetletjih ne bi nadaljevali z izgorevanjem fosilnih goriv, večina od ocenjenih 24.400 ljudi v Evropi letos poleti ne bi umrla.«

Hipotetični svet brez podnebnih sprememb

Znanstveniki so uporabili lokalne povezave med temperaturo in smrtnostjo za modeliranje presežne umrljivosti v najtoplejših mesecih ter rezultate primerjali s hipotetičnim svetom brez podnebnih sprememb. Ugotovili so, da je bila dodatna vročina odgovorna za približno 68 odstotkov smrti. Najhuje so bile prizadete starejše osebe: 85 odstotkov umrlih je bilo starejših od 65 let, 41 odstotkov pa starejših od 85 let.

»Do velike večine smrti zaradi vročine pride v domovih in bolnišnicah, kjer ljudje z obstoječimi zdravstvenimi težavami dosežejo svoje meje,« je povedal Garyfallos Konstantinoudis, epidemiolog na Imperial College London in soavtor študije. A kot je opozoril, je vročina kot razlog smrti, na mrliških listih redko navedena.

O posameznih primerih pisali časopisi

Nekaj žrtev na prostem so poimensko omenili lokalni časopisi. Manuel Ariza Serrano, 77-letni nekdanji svetnik iz La Ramble v Španiji, je avgusta umrl po tem, ko je med sprehodom omedlel; v regiji Córdoba so tisti konec tedna temperature dosegle 45 stopinj Celzija.

V Italiji je Brahim Ait El Hajjam, 47-letni oče štirih otrok in lastnik podjetja za polaganje talnih oblog, umrl med betoniranjem šolske stavbe blizu Bologne, ko je živo srebro doseglo 38 stopinj Celzija. Umrl je dva dni pred uveljavitvijo regionalne odredbe, ki je zaradi vročine prepovedala gradbena dela na prostem v zgodnjih popoldanskih urah.

Ljudje na vročino gledajo lahkotno

Konstantinoudis je dodal, da se tveganje za javno zdravje zaradi vročine še vedno podcenjuje, kljub jasnim nevarnostim: »Nihče ne bi pričakoval, da bo kdo tvegal življenje z delom v nalivih ali orkanih, toda nevarna vročina je še vedno obravnavana preveč lahkotno.«

Evropska mesta so danes, kot piše Guardian, bolje pripravljena na vročinske valove kot leta 2003, ko jih je umrlo 70.000, vendar se službe nujne pomoči težko prilagajajo vse višjim temperaturam in starajočemu se prebivalstvu.

Zdravniki zato pozivajo k pripravi lokalnih akcijskih načrtov ob vročinskih valovih, k več zelenim površinam v mestih – ki so praviloma toplejša od podeželja – ter k hlajenju (npr. klimatskim napravam) za ranljive skupine, kot so stanovalci domov za starejše.

Nobeno evropsko mesto ni imuno na smrti

Madeleine Thomson, strokovnjakinja za prilagajanje pri zdravstveni organizaciji Wellcome, ki ni sodelovala v študiji, je opozorila, da novi podatki kažejo, da »nobeno evropsko mesto ni imuno na smrti zaradi ekstremne vročine«.

»Če ne bomo ukrepali zdaj, se bo število žrtev povečalo,« je dodala. »Nujno moramo opustiti fosilna goriva in uvesti politike, ki bodo zaščitile najbolj ranljive pred vse bolj smrtonosnimi vročinskimi valovi.«