Vročina in suša udarili po francoskih vinogradih

Francoske vinograde je vročina močno prizadela. Letos so namreč v Franciji zabeležili najbolj vroče poletje in posledično bodo pridelali najmanj vina v zadnjih 30-letih, poroča britanski Guardian.

Po prvotnih ocenah bodo vinarji pridelali šest odstotkov manj vina kot lani in kar 17 odstotkov manj kot med leti 2021 in 2025. Delno je krivo zmanjšanje števila in velikosti vinogradov, vendar pa sta največje škodo povzročila ravno suša in ekstremne vremenske razmere.

Skoraj polovica države je poročala, da so temperature presegle 40 stopinj Celzija. Najbolj prizadeta je bila vinorodna regija Šampanja, kjer se je trgatev začela že sredi avgusta. Zato pričakujejo, da bo pridelka za polovico manj kot lani. Sledi ji regija Jura, za katero je napovedana 47-odstotna izguba pridelka.

Odziv vlade

Po besedah združenja vinarjev iz Burgundije so podatki o tej regiji nepravilni. Res je, da nimajo natančnih številk, vendar to še ne pomeni, da je situacija popolnoma brezupna. Nekateri vinogradi so namreč bolje obrodili, drugi pa slabše kot lansko leto. Najslabše je bilo leta 2021, a so vinarji tokrat optimistični, saj menijo, da bodo letos številke vseeno višje kot pred petimi leti.

Agreste, francoska služba za uradno statistiko na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilske industrije, ocenjuje, da gre za približne ocene, več pa bo znano v prihodnjih mesecih, ko bodo znani tudi podatki o letini.

Ocene pridelka, ki so običajno objavljene v začetku avgusta, bodo tokrat prestavljene, saj velja velika negotovost glede napovedi. Bodo pa razlike med regijami zelo očitne, menijo v statističnem uradu Agreste.

Trgatve so se letos v Franciji začele veliko prej. FOTO: Marko Feist

Zgodnejše trgatve

Trgatve so se letos začele precej prej, kot je v Franciji običajno. Vinogradnike dodatno skrbi vpliv požarov, saj lahko dim vpliva na okus grozdja in pozneje tudi vina. Tudi če požari niso divjali v neposredni bližini vinogradov, se lahko v grozdju razvijejo spojine, ki vinu dajo dimni priokus. Visoke temperature so hkrati povzročile venenje grozdja in ožige na jagodah.

Celotne razmere so francoski vinski sektor postavili pred velik izziv, tudi zaradi upada povpraševanja. Nekdaj je letna poraba vina znašala 127 litrov, danes je pa le še 40 litrov. Nižje so tudi številke o porabi vina na ameriškem trgu, ki je veljal za francoskega največjega izvoznika, krivec pa so carine, ki jih je določil ameriški predsednik Donald Trump.