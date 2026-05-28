Evropa se duši v neznosni vročini, rdeči alarm v Rimu

Italija je za Rim razglasila rdeči alarm, Portugalska, Francija in Velika Britanija pa so poročale o najtoplejših majskih dneh doslej, ki jih v zahodni Evropi običajno ne beležijo vse do vrhunca poletja, poročajo razne agencije.

Evropa se spopada z vročinskim valom, ki je po celini podiral rekorde. V Veliki Britaniji in Franciji je umrlo več ljudi, večinoma v nesrečah zaradi utopitve, ki so jih oblasti povezale z vročino, medtem ko je portugalska ministrica za zdravje Ana Paula Martins poročala, da je vročinski val povzročil porast števila hospitalizacij.

V Rimu so razglasili rdeči alarm. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

V sredinem vrhuncu je živo srebro v osrednjem portugalskem mestu Mora doseglo 40,3 stopnje Celzija in preseglo prejšnji rekord iz maja 2001, ko so v takem času namerili 40 °C, poroča meteorološka agencija. Opozorila je še, da obstaja »velika verjetnost«, da bo vročinski val trajal vse do začetka junija.

Zelo se potimo

Italijo so najvišje temperature doslej sicer obšle, vendar so oblasti prebivalce prestolnice in štirih severnih mest pozvale, naj se izogibajo soncu. »Zelo se potimo,« je povedala španska turistka Nana Martinez Garcia, ki se je skušala ohladiti pred rimskim Kolosejem, ko so temperature dosegle 32 °C. »Pijemo veliko vode, da se lahko ohladimo,« je še dodala.

Tudi na Dunaju so rekordne temperature. FOTO: Joe Klamar/AFP

Njena prijateljica Maria Angeles Mellinas Tello pa je povedala, da »ostajata v senci« povsod, kjer je to mogoče. Prvi letošnji rdeči alarm v Italiji – ki je veljal tudi za Firence, Bologno, Brescio in Torino – je opozarjal na »morebitne negativne učinke na zdravje zdravih, aktivnih ljudi«. Znanstveniki poudarjajo, da podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, dosegajo ekstreme. Vremenski pojavi, kot so vročinski valovi, suše in poplave, so vse bolj intenzivni in pogosti.

Najhujša vročina je v Veliki Britaniji očitno že popustila, v velikem delu Francije pa še vztrajala. Temperature so tam v jugozahodnem mestu Angouleme dosegle 37,8 °C in tako presegle majske rekorde, je sporočil Meteo France na podlagi začasnih podatkov.

Trpijo tudi domače živali. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Ena od šol na jugozahodu je bila za dva popoldneva prisiljena zapreti vrata, ko so temperature na hodnikih v torek dosegle 53 stopinj in povzročile slabost pri učencih, je povedal lokalni uradnik. »Nekdo je celo omedlel in bruhal,« je dejal Florian Deygas, predstavnik regije Landes. Za Pariz so pričakovali, da bodo temperature dosegle 34 °C, mesto pa je ostalo v oranžnem stanju pripravljenosti zaradi vročinskega vala, je še sporočila državna meteorološka služba Meteo France, ko so bile tudi v Franciji dosežene rekordne temperature.

V Španiji je državna meteorološka agencija Aemet izdala opozorila zaradi vročine za del severovzhoda in severa, kjer naj bi temperature dosegle do 37 °C. Agencija je v objavi na družbenih omrežjih zapisala, da so temperature za ta čas leta »izjemno visoke« po vsej Španiji, na ravneh, značilnih za poletje. Napovedala je, da bodo temperature v prihodnjem tednu občutno padle.

V Rimu je medtem ameriški turist Josh Ren povedal, da ima za vročino pripravljen načrt: »Zgodaj vstani, zgodaj opravi stvari, vzemi si veliko odmorov. Pojdi sesti v kakšno klimatizirano restavracijo, pojdi v muzej, ostani malo več časa v notranjih prostorih v najtoplejšem delu dneva.«