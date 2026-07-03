Vročinski val odnesel na tisoče življenj

V Franciji so v zadnjem tednu rekordnega vročinskega vala, ki je konec junija zajel Evropo, našteli več kot 2000 smrti več kot običajno v tem času. Vremenoslovci opozarjajo na še ekstremnejše temperature, ki jih bomo verjetno občutili v naslednjih nekaj dneh, so poročali za BBC.

Število smrtnih žrtev se je v zadnjem tednu junija v primerjavi s tednom prej povečalo kar za 29 odstotkov, v pariški regiji pa kar za 62 odstotkov, so poročali za BBC. Francoska ministrica za zdravje Stéphanie Rist je opozorila, da je povečanje smrtnosti veliko zlasti med starejšimi od 45 let. Francosko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je številka verjetno »podcenjena« in da bo umrljivost »zato višja od začetnih številk«.

Štiriindvajsetega junija je bil v Franciji najbolj vroč dan v državi doslej. Živo srebro se je v Parizu povzpelo na skoraj 41 stopinj Celzija, za polovico države je bil razglašen rdeči alarm zaradi vročine.

Po jugu Francije divjajo gozdni požari. FOTO: Idriss Bigou-gilles/AFP

Novice o številu smrtnih žrtev prihajajo v času, ko se deli Evrope, vključno z Združenim kraljestvom, pripravljajo na še hujše temperature od tega konca tedna. Nad Azori v smeri proti Portugalski in Španiji nastaja območje visokega zračnega tlaka, ki bo do konca tedna ponovno povzročilo vročinski val nad zahodno Evropo, temperature bi lahko še presegle junijske rekorde.

Podnebne spremembe višajo temperature po svetu, zlasti v Evropi. Evropa je najhitreje segrevajoča se celina – segreva se kar dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kažejo podatki podnebne službe Copernicus.

Dodatne žrtve povzroča iskanje hladu v vodi. Število smrtnih žrtev zaradi utopitev se je med vročinskim valom skokovito povečalo, francoski notranji minister Laurent Nuñez je v soboto dejal, da je od 18. junija zaradi utopitve umrlo 72 ljudi.

Da je mera polna, zaradi vročine obenem nastajajo gozdni požari, zaradi katerih so ponekod na jugu Francije evakuirali celotne vasi.

Tudi v Belgiji so med vročinskim valom našteli 1222 smrti več oziroma kar 39 odstotkov več kot običajno.