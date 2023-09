Vročinsko opozorilo na Otoku: temperature bodo dosegle 32 stopinj

Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva je izdala rumeno opozorilo zaradi visoke vročine, ki lahko vpliva na zdravje, in sicer za sedem regij, med drugim tudi za London. Opozorilo velja do nedelje do 21. ure po lokalnem času, piše BBC. Temperature naj bi sredi tedna v večini delov države dosegle 32 stopinj Celzija.

Vroče razmere bodo občutili v Walesu, v delih Škotske in Severne Irske bodo lahko priča »neverjetno visokim temperaturam«. Že včeraj so po podatkih meteorološkega urada v južni Angliji in jugovzhodnem Walesu temperature dosegle 30 stopinj Celzija.

Toplo vreme, na katero morajo biti posebej previdni starejši in tisti, ki imajo zdravstvene težave, prihaja po koledarskem poletju s slabšim vremenom, kar je tudi sicer, kot navaja BBC, značilno v Združenem kraljestvu.

Medtem ko je bil predvsem julij bolj moker in hladnejši od povprečja, najvišja temperatura pa ni dosegla niti 20 stopinj Celzija, je bil junij najbolj vroč junij v Združenem kraljestvu.

Lani so v Združenem kraljestvu prvič zabeležili temperature nad 40 °Celzija. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Tropska noč

»Med tednom bomo priča sončnim razmeram z nebom brez oblačka in visokimi temperaturami do srede in četrtka, ko bi lahko temperature dosegle 31, morda 32 stopinj Celzija,« je za tiskovno agencijo PA povedal tiskovni predstavnik vladne agencije Oli Claydon. Najbolj vroče bo v jugovzhodni in osrednji Angliji. Posebej je opozoril, da bi lahko bila noč v sredo precej topla, saj temperature morda ne bodo padle pod 20 stopinj Celzija, kar imenujemo tropska noč.

Vladni urad je sporočil, da so se v skrajnem zahodnem Atlantiku pojavile tropske nevihte, pa tudi globoka območja nizkega tlaka, ki so pomagala okrepiti sunek – hiter veter visoko v ozračju – nad Atlantskim oceanom. To je povzročilo visok pritisk, ki zdaj prevladuje nad Združenim kraljestvom.

Razmere bi se lahko ob koncu tedna spremenile, po tem vročinskem valu pa ni znakov, da bi prihajal novi. Sredi prihodnjega tedna naj bi se povprečne temperature vrnile.

Zaradi podnebnih sprememb so sicer vročinski valovi vse bolj verjetni in ekstremni. Lani so v Združenem kraljestvu prvič zabeležili temperature nad 40 stopinj Celzija. Znanstveniki pravijo, da bi bilo to skoraj nemogoče brez podnebnih sprememb.