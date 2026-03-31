Vrstijo se obsodbe izraelskega zakona o smrtni kazni z obešanjem za Palestince

Evropska unija je zaskrbljena zaradi izraelskega zakona, ki uvaja smrtno kazen za Palestince, obsojene zaradi smrtonosnih terorističnih napadov, je danes dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni. Zakon je danes obsodila španska vlada, nemška pa je dejala, da obžaluje odločitev kneseta, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Zakon o smrtni kazni v Izraelu je za nas v EU zelo zaskrbljujoč. To je jasen korak nazaj – uvedba smrtne kazni skupaj z diskriminantorno naravo zakona,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Bruslju dejal Anouni.

Nemčija obžaluje odločitev kneseta, Španija jo obsoja

Veliko zaskrbljenost zaradi kontroverznega zakona je danes izrazila tudi nemška vlada. Njen tiskovni predstavnik Stefan Kornelius je v Berlinu dejal, da je razumljivo, da je Izrael po 7. oktobru 2023, ko je islamistično gibanje Hamas napadlo Izrael, zavzel tršo držo do terorizma. A Nemčijo po besedah Korneliusa skrbi, da bi zakon najverjetneje veljal izključno za Palestince na palestinskih ozemljih, zaradi česar vlada »obžaluje odločitev kneseta in je ne more podpreti«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Španska vlada obsoja smrtno kazen za Palestince,« je danes na družbenem omrežju X zapisal španski premier Pedro Sanchez, ki je opozoril, da takšna kazen ne bi veljala za Izraelce, ki bi bili obsojeni za enako kaznivo dejanje. »Enak zločin, drugačna kazen. To ni pravično. To je nov korak k apartheidu. Svet ne sme ostati tiho,« je zapisal Sanchez.

Zakon o smrtni kazni, ki ga je v ponedeljek potrdil izraelski parlament, kneset, določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki jih štejejo za »teroristična dejanja«.

Golob in Fajon: Gre za očitno diskriminacijo Palestincev Predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta kritična do zakona. Opozarjata, da gre pri tem za očitno diskriminacijo Palestincev. Golob se je tudi zavzel za ukrepanje EU. »Včerajšnje sprejetje zakona o smrtni kazni za Palestince, obsojene zaradi terorističnih napadov, v izraelskem parlamentu je očitna kršitev človekovih pravic in uvaja dvojni pravni sistem, ki diskriminira Palestince. To je tudi še ena očitna izraelska kršitev pridružitvenega sporazuma EU–Izrael,« je danes dejal Golob. Zavzel se je za ukrepanje EU, da bo Izrael odgovarjal za »očitne kršitve demokratičnih načel in človekovih pravic«, je na omrežju X sporočila vlada. »To je nekaj, za kar se Slovenija zavzema že od začetka izraelske genocidne politike v Gazi,« je še dodal. Tanja Fajon je že včeraj opozorila, da gre za očitno diskriminacijo Palestincev. »Vsi morajo biti enako odgovorni za teroristična dejanja, smrtna kazen pa ni rešitev. Varnosti ni mogoče graditi na diskriminaciji,« je še zapisala na omrežju X.

Izraelska organizacija za človekove pravice ACRI zahteva razveljavitev

Amir Fuchs iz neodvisnega raziskovalnega centra Israel Democracy Institute je za izraelski medij N12, ki ga povzema dpa, pojasnil, da smrtna kazen v nobenem demokratičnem pravnem sistemu ni obvezna kazen za določeno kaznivo dejanje. Ker zakon velja le za teroriste, ki napadejo Jude, ta določba po mnenju Fuchsa verjetno ne bi prestala sodne presoje zaradi diskriminacije.

Izraelska organizacija za človekove pravice ACRI je že v ponedeljek podala pritožbo na izraelsko vrhovno sodišče in zahteva razveljavitev zakona.

Sprejetje zakona so v ponedeljek obsodile tudi palestinske oblasti. Palestinsko zunanje ministrstvo s sedežem v Ramali je opozorilo, da skuša Izrael z zakonom legitimizirati izvensodne usmrtitve.