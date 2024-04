Vrstijo se pozivi k prekinitvi ognja med ramazanom

Voditelji držav Francije, Egipta in Jordanije so v ponedeljek v skupnem članku, objavljenem v več časnikih, pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in k rešitvi dveh držav, češ da je to edini način za zagotovitev miru in varnosti za vse v regiji. Prav tako so pozvali k spoštovanju resolucije VS ZN, ki zahteva prekinitev ognja med ramazanom.

»Vojna v Gazi in katastrofalno humanitarno trpljenje, ki ga povzroča, se morata nemudoma končati,« so v članku, objavljenem v Washington Postu in Le Mondu, zahtevali francoski predsednik Emmanuel Macron, egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in jordanski kralj Abdulah II. Prepričani so, da nasilje, teror in vojna ne morejo prinesti miru na Bližnjem vzhodu.

Ponovno so pozvali k rešitvi dveh držav, češ da je to »edini verodostojni način za zagotovitev miru in varnosti za vse ter za zagotovitev, da ne Palestincem ne Izraelcem ne bo treba nikoli več doživeti grozot, ki so jim bili priča od napada 7. oktobra dalje«, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Slovenija je v ponedeljek na zasedanju generalne skupščine izrazila obžalovanje zaradi ruskega in kitajskega veta na ameriški predlog resolucije o Gazi 22. marca. Veleposlanik Boštjan Malovrh je poudaril še zaskrbljenost zaradi grožnje operacije v Rafi. Razprava je sicer minila v znamenju pozivov k sprejemu Palestine kot polnopravne članice.

»Zaradi neznosnega števila žrtev voditelji držav Egipta, Francije in Jordanije zahtevamo tudi takojšnje in brezpogojno izvajanje resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2728,« so še zapisali. S tem so se sklicevali na resolucijo, sprejeto prejšnji mesec, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje.

Podprli so diplomatska prizadevanja posrednikov ZDA, Katarja in Egipta za prekinitev ognja in izmenjavo zajetih talcev za palestinske zapornike. V luči tega so pozvali tudi k izpustitvi vseh talcev, povzema tudi bruseljski portal Politico.

Prav tako so posvarili pred izraelsko kopensko ofenzivo na Rafo. V mesto na skrajnem jugu enklave se je namreč pred nasiljem iz drugih delov Gaze zateklo okoli 1,5 milijona Palestincev.

Hamas preučuje novi predlog o premirju

Palestinsko gibanje Hamas je danes sporočilo, da Izrael v novem predlogu o prekinitvi ognja v Gazi ni odgovoril na nobeno od njihovih zahtev. Kljub temu dodajajo, da preučujejo predlog o premirju, ki bi po njihovem mnenju moralo biti stalno in vključevati umik izraelskih sil iz Gaze.

Gaza FOTO: AFP

Hamas je v izjavi za javnost zapisal, da Izrael v pogajanjih ostaja neomajen. Pogovori o premirju so med koncem tedna potekali v Kairu med predstavniki Izraela in posredniki iz Egipta, Katarja in ZDA. Kot so pisali egiptovski mediji, so se predstavniki Hamasa hkrati srečali s predstavniki tamkajšnjih varnostnih služb.

Palestinsko islamistično gibanje je izkazalo hvaležnost posrednikom, a dodalo, da Izrael ni odgovoril na nobeno od njihovih zahtev.

Kljub temu so se zavezali, da bodo predlog preučili in nanj odgovorili, poroča katarska televizija Al Džazira.

Sprti strani se prek posrednikov pogovarjata o sklenitvi premirja, ki bi ustavilo izraelsko ofenzivo, v kateri je bilo ubitih več kot 33.000 ljudi. Del morebitnega dogovora pa bosta predvidoma tudi izmenjava izraelskih talcev in palestinskih ujetnikov ter okrepitev dobav pomoči za Gazo.