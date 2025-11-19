Vrtoglavi zneski za pokritje ukrajinske vrzeli

Predsednica evropske komisije­ Ursula von der Leyen pričakuje od držav članic, da bodo hitro zagotovile zadostna sredstva za financiranje Ukrajine v prihodnjih letih. Odgovor na pismo s predstavljenimi tremi možnostmi, ki ga je poslala evropskim voditeljem, si želi čim prej. Rešitev naj bi bila sprejeta na vrhu EU 18. decembra.

Nobena od možnosti, ki so jih v Bruslju pripravili na zahtevo voditeljev držav članic, ni enostavna. V evropski komisiji kot najbolj realističen način vidijo uporabo zadržanih ruskih sredstev za 140-milijardno »reparacijsko« posojilo Ukrajini. V Bruslju so proučili še dve alternativi. Za prvo, neposredno financiranje iz držav članic, ki bi znašalo 90 milijard evrov za dve leti, ni politične volje. Druga alternativa je zadolževanje EU po zgledu programa za okrevanje po pandemiji covida-19